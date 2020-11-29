На протяжении долгих десятилетий американское общество страдало от дискриминации и расизма. Последней каплей стала смерть Джорджа Флойда. Впрочем, на данный момент, важно то, что последовало за его смертью: протесты, массовые беспорядки, мародёрства, и наконец, создание различных сообществ.

События, произошедшие в Соединенных Штатах, стоит рассматривать с точки зрения их идеологического и символического значения. Бесспорно, афроамериканцы страдают от дискриминации. Вот только общественная организация Black Lives Matter гиперболизирует эти страдания, показывая так называемую силу «белого доминирования». В итоге на первый план выходит так называемый «системный расизм». Логика движения BLM заключается в полном уничтожении всех постулатов страны. Можно жечь, убивать и грабить. Проблема не только не решается, она усугубляется.

Хоть США и изменились за последние 50 лет, часть проблем так и осталась неразрешенной. Американские власти в погоне за лидирующими позициями на мировой арене напрочь забыли о внутренней политике.

Примечательно, что несмотря на дискриминацию, присутствующий в обществе, американская культура построена на порицании расизма. Взять хоть общественных деятелей или звёзд, жизнь и картера которых может быть разрушена в одночасье. Одна фраза, один неудачный твит и все американское общество уже настроено против тебя. Так как же в таком обществе мог появится т.н. «системный расизм»?

Защищая афроамериканцев от дискриминации, представители BLM сами не заметили, как заняли место тех, кто их угнетал. Чего стоят только крики демонстрантов «Надеюсь они сдохнут», глядя на избитых белых американцев. Разве это то, против чего они так яро боролись?