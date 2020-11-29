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...поведение богов и героев в разных жизненных ... и содержатся в ноосфере (коллективном бессознательном планеты...Вряд ли. Они скорее делают упор на точность ...Человечество медленно, но верно развивается в сторону ...этих Откровений можно сделать вывод, что праведников...
Ты ощутишь полновесность слова «гора» в моей поэме, только если сам карабкался по камням на вершину. Но сколько слов и сколько лет понадобится мне, чтобы объяснить тебе, что такое гора, если ты живёшь на степном берегу у моря?