У нас нет свободы прессы в этой стране.

Президент США о свободе прессы в США.Агент Дональд продолжает подтачивать основополагающие американские мифы, благо открытая цензура со стороны крупных информационных ТНК сейчас более чем наглядно иллюстрирует его тезисы об отсутствие в США свободы слова и прессы и наличие открытой политической цензуры.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6364620.html