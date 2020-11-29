Шрамы городов, как напоминание
Ровно шесть лет назад 28 ноября 2014 года украинские отморозки обстреляли из “градов” территории примыкающие к шахте “Октябрьская”
В этот день так же погиб ещё один житель города Горловки, которая наравне с остальными НП Республики ещё не раз подвергнется подобным актам “любви по-украински” в течении следующих нескольких лет.
В этот же день были обстреляны жилые кварталы Петровского района. Последствия очередного припадка мне и моим коллегам пришлось устранять ни одну неделю в рядах коммунальной службы столицы Республики.
Приехав на Петровку, можно и сегодня найти дырявые ворота, и навсегда вросшие в деревья осколки снарядов, и глубокие рубцы на стенах домов, которые до сих пор служат напоминанием при очередном “мирном украинском плане” по тщетному возвращению давно ушедших людей и территорий.
Так что, “товарищи”, когда в следующий раз в вашу свiдомiвку закрадётся очередной мирный план, вспомните, что перед нашими глазами ещё мелькают следы ваших весьма настойчивых попыток, а память о погибших детях тяжело давит на грудь.
И если вы не смогли принудить жителей Республик вернуться обратно, с чего вы взяли, что сможете нас уговорить?
Алексей Гумилев, ДНР