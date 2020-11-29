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Шрамы городов, как напоминание

08:30. 29 ноября 2020 127 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

ШРАМЫ ГОРОДОВ, КАК НАПОМИНАНИЕ

Ровно шесть лет назад 28 ноября 2014 года украинские отморозки обстреляли из “градов” территории примыкающие к шахте “Октябрьская”

В этот день так же погиб ещё один житель города Горловки, которая наравне с остальными НП Республики ещё не раз подвергнется подобным актам “любви по-украински” в течении следующих нескольких лет.

В этот же день были обстреляны жилые кварталы Петровского района. Последствия очередного припадка мне и моим коллегам пришлось устранять ни одну неделю в рядах коммунальной службы столицы Республики.

Приехав на Петровку, можно и сегодня найти дырявые ворота, и навсегда вросшие в деревья осколки снарядов, и глубокие рубцы на стенах домов, которые до сих пор служат напоминанием при очередном “мирном украинском плане” по тщетному возвращению давно ушедших людей и территорий.

Так что, “товарищи”, когда в следующий раз в вашу свiдомiвку закрадётся очередной мирный план, вспомните, что перед нашими глазами ещё мелькают следы ваших весьма настойчивых попыток, а память о погибших детях тяжело давит на грудь.

И если вы не смогли принудить жителей Республик вернуться обратно, с чего вы взяли, что сможете нас уговорить?

Алексей Гумилев, ДНР

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Источник: https://news-front.info/2020/11/28/shramy-gorodov-kak-napominanie/

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