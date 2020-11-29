Наступило воскресенье, а значит снова пришла пора ОМОНу гонять змагаров по Минску.Численность протестов уже традиционно была невысокой – на пике в лучшем случае несколько тысяч. Разумеется и погода сыграла свою роль.ОМОН уже рутинно винтил на улицах и прочесывал дворы в центре.За сегодня сообщают о примерно 250 задержанных. Также были отдельные задержания и в других городах.В целом, все как обычно.Лицо оппозиции, когда она поняла, что Лукашенко не уходит.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6364753.html