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Протесты в Минске. 29.11.2020

22:07. 29 ноября 2020 143 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Наступило воскресенье, а значит снова пришла пора ОМОНу гонять змагаров по Минску.
Численность протестов уже традиционно была невысокой – на пике в лучшем случае несколько тысяч.  Разумеется и погода сыграла свою роль.
ОМОН уже рутинно винтил на улицах и прочесывал дворы в центре.
За сегодня сообщают о примерно 250 задержанных. Также были отдельные задержания и в других городах.
В целом, все как обычно.























































Лицо оппозиции, когда она поняла, что Лукашенко не уходит.

Метки: белоруссия, Видео, змагары, Минск, Митинги, омон, протесты, фотографии

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6364753.html

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