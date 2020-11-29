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Подлог, Фальсификация, вымысел – и это всё о “Куропатах”

14:56. 29 ноября 2020 88 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Историк Александр Плавинский о различных фейках и фальсификациях связанных с захоронением в Куропатах.
Не так давно белорусские змагары пытались раскручивать эту тему в рамках протестов против Лукашенко. Тут все идентично мифу о голодоморе на Украине или той же истории с Сандармохом, которую пытались раскручивать карельские педофилы из "Мемориала".



Стоит отметить, что в 2019-м году по распоряжению Лукашенко в Куропатах снесли https://colonelcassad.livejournal.com/4903703.html импровизированный мемориал "жертвам сталинских репрессий", который продвигали белорусские змагары.
Так на эту тему рекомендую статью "Куропаты. Как в Белоруссии побеждает фолк-история" https://colonelcassad.livejournal.com/4948142.html

Метки: белоруссия, змагары, история, куропаты, Минск, репрессии, фальсификации

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6364041.html

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 35138 30584
    Вячеслав 29 ноября 2020 в 19:10

    “Подлог, Фальсификация, вымысел…” До кровавого нашествия иудо-христианства вранья на Руси просто не было… Всех врунов подвергали самому жёсткому наказанию – их изгоняли из Родов…

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