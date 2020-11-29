Как РПЦ украла Исаакий, или Историческому Вольнодумцу – огурец в руки!!!
17:45. 29 ноября 2020 180 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Всем хорошо расследование Исторического Вольнодумца истории строительства с одновременной и последующей фальсификацией описания этапов этого процесса в официальной истории.
Но один момент в рассказе попросту огорчил. (В скобках отметим: если наши рассуждения по сопромату ошибочны – просьба аргументированно указать на дефекты аргументации.)
Речь о возникновении трещин у увенчивающих входы колонн, которые увенчаны треугольными фронтонами.
Михаил утверждает, что при просадке основного здания собора трещины (в основании) колонн возникнут в обращённой к зданию части. Т.е. во внутренней области.
Исторический Вольнодумец даже проводит иллюстративный мысленный эксперимент.
Т.е. слева Исаакий, который проседает в сторону, противоположную кисти руки, колонна наклоняется и… Где она треснет? Михаил утверждает, что трещины образуются обязательно с внутренней стороны, т.е. между колонной и собором.
Простой натурный эксперимент, например, с изгибаемым огурцом в тех же руках с непреложностью докажет, что поперечная трещина образуется с внешней для собора стороны колонны. В её низу. А вот продольные трещины, да, вполне могут появиться при сжимающей нагрузке с внутренней стороны колонны. Но речь-то шла о заплатках на поперечных трещинках внизу снаружи!
Колонну портика при усадке здания в противоположную колонне сторону можно рассматривать как консольную балку, жёстко закреплённую в основании колонны.
В этом случае из картинки ниже чётко следует, что максимальная поперечная нагрузка возникает как раз в этом основании. И, естественно, первые трещины при разрыве там и появятся, причём именно со стороны, противоположной вектору нагрузки, т.е. с внешней стороны колонны.
Но один момент в рассказе попросту огорчил. (В скобках отметим: если наши рассуждения по сопромату ошибочны – просьба аргументированно указать на дефекты аргументации.)
Речь о возникновении трещин у увенчивающих входы колонн, которые увенчаны треугольными фронтонами.
Михаил утверждает, что при просадке основного здания собора трещины (в основании) колонн возникнут в обращённой к зданию части. Т.е. во внутренней области.
Исторический Вольнодумец даже проводит иллюстративный мысленный эксперимент.
Т.е. слева Исаакий, который проседает в сторону, противоположную кисти руки, колонна наклоняется и… Где она треснет? Михаил утверждает, что трещины образуются обязательно с внутренней стороны, т.е. между колонной и собором.
Простой натурный эксперимент, например, с изгибаемым огурцом в тех же руках с непреложностью докажет, что поперечная трещина образуется с внешней для собора стороны колонны. В её низу. А вот продольные трещины, да, вполне могут появиться при сжимающей нагрузке с внутренней стороны колонны. Но речь-то шла о заплатках на поперечных трещинках внизу снаружи!
Колонну портика при усадке здания в противоположную колонне сторону можно рассматривать как консольную балку, жёстко закреплённую в основании колонны.
В этом случае из картинки ниже чётко следует, что максимальная поперечная нагрузка возникает как раз в этом основании. И, естественно, первые трещины при разрыве там и появятся, причём именно со стороны, противоположной вектору нагрузки, т.е. с внешней стороны колонны.
С нашей точки зрения это досадный прокол в рассуждениях автора во всём остальном замечательного ролика. Главный вывод которого, причём вывод непреложный – изначально собор, как и многие российские храмы XVIII века – по проекту и первому исполнению к христианству никакого отношения не имеют.
Т.е РПЦ попросту украла Исаакиевский собор у народа.
Главная фальсификация в Русской истории. НЕ христианский Исаакиевский собор
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Христианство изжило себя, люди повсюду отворачиваются от мракобесия, а попы помещения себе отхватывают… ДЛЯ КОГО, спрашивается?