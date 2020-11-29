Всем хорошо расследование Исторического Вольнодумца истории строительства с одновременной и последующей фальсификацией описания этапов этого процесса в официальной истории.Но один момент в рассказе попросту огорчил. (В скобках отметим: если наши рассуждения по сопромату ошибочны – просьба аргументированно указать на дефекты аргументации.)Речь о возникновении трещин у увенчивающих входы колонн, которые увенчаны треугольными фронтонами.Михаил утверждает, что при просадке основного здания собора трещины (в основании) колонн возникнут в обращённой к зданию части. Т.е. во внутренней области.Исторический Вольнодумец даже проводит иллюстративный мысленный эксперимент.Т.е. слева Исаакий, который проседает в сторону, противоположную кисти руки, колонна наклоняется и… Где она треснет? Михаил утверждает, что трещины образуются обязательно с внутренней стороны, т.е. между колонной и собором.Простой натурный эксперимент, например, с изгибаемым огурцом в тех же руках с непреложностью докажет, что поперечная трещина образуется с внешней для собора стороны колонны. В её низу. А вот продольные трещины, да, вполне могут появиться при сжимающей нагрузке с внутренней стороны колонны. Но речь-то шла о заплатках на поперечных трещинках внизу снаружи!Колонну портика при усадке здания в противоположную колонне сторону можно рассматривать как консольную балку, жёстко закреплённую в основании колонны.В этом случае из картинки ниже чётко следует, что максимальная поперечная нагрузка возникает как раз в этом основании. И, естественно, первые трещины при разрыве там и появятся, причём именно со стороны, противоположной вектору нагрузки, т.е. с внешней стороны колонны.