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Глобальная плотность населения Земли

07:44. 29 ноября 2020 196 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Занимательная инфографика.
Глобальная плотность населения Земли на 2020-й год, при численности достигающей 7,8 млрд. человек.




Черно-белая версия.

В большом разрешении смотреть здесь https://pbs.twimg.com/media/En7RghuW4AIEJSA?format=jpg&name=4096×4096
https://automaticknowledge.co.uk/prints/ – первоисточник

Метки: Демография, инфографика, популяция

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6363134.html

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 35124 30578
    Вячеслав 29 ноября 2020 в 9:16

    Какая плотность – о чём речь? Читайте Иоанна Крестителя… Были времена, когда на нашей планете жили в десятки раз больше людей, чем сейчас…

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  • 6258 5126
    Женечка 29 ноября 2020 в 10:31

    Планета посмотрела на картинку и заплакала: – Вот они мои опухоли…
    Интересно, а плотность населения по вживленным чипам высчитали или составили по информации пенсионного фонда?

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