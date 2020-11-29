Глобальная плотность населения Земли
07:44. 29 ноября 2020 196 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Занимательная инфографика.
Глобальная плотность населения Земли на 2020-й год, при численности достигающей 7,8 млрд. человек.
Черно-белая версия.
В большом разрешении смотреть здесь https://pbs.twimg.com/media/En7RghuW4AIEJSA?format=jpg&name=4096×4096
https://automaticknowledge.co.uk/prints/ – первоисточник
Какая плотность – о чём речь? Читайте Иоанна Крестителя… Были времена, когда на нашей планете жили в десятки раз больше людей, чем сейчас…
Планета посмотрела на картинку и заплакала: – Вот они мои опухоли…
Интересно, а плотность населения по вживленным чипам высчитали или составили по информации пенсионного фонда?