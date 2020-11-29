...всё чаще проговариваются СМИ. Так намекали, что в путч 1991 года... Каннибализм Чистилище Альберт Маренко Это рассказ о том, что происходит в..., у меня возникло такое ощущение, что я оказался на дне...дней я опять не знал чтотакое заикание. Эту функцию спецслужба...
...разбирая триединое устройство мироздания, объясняет, что Правь – это Истина, творящая...мир Нави, то есть в чистилище. Если же человек жил ...себе тело человека, и такой круговорот рождения и смерти ...В "Велесовой книге" говорится, что «души пращуров сияют нам из...
... характерном для византийской культуры.Такчто жгли византийскую (а значит... половины XV в. Такчто одно только упоминание о...нет ещё самих колоколов?) Такчто и Пизанская кампанила, и ...заселены.Стр. 114Считается, что канонизация чистилища произошла в 1274 г....
... целую систему чистилищ, что бывает очень болезненно и страшно. Безсмертие в ТАКИХ условиях... людей искренне верят в то, чтотакое безсмертие может принести для них... Души человека. Такое сочетание может быстро освободить человека от чистилища в Физическом...
.... Звучит она так: Земля — это планета - тюрьма, своего рода ЧИСТИЛИЩЕ. Сюда ссылаются... знаешь – а за косяк ответишь. Такчто преступлением в тюремном заключении на... УДО (условно-досрочном освобождении). Бывает так, что некоторые заключенные души решаются на...
Наступили времена, когда свободно стало не лучшему в человеке, а худшему — тому, чему потворствует толпа, а человеческое стало таять и таять. Но толпа не свободна, она никуда не стремится, в ней есть только тяжесть, и эта тяжесть придавливает её к земле. Толпа называет свободой свободу гнить и справедливостью — своё гниение.