1960-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 4
1960-е. Снег идет
1960-е. Снег идет. 3. Арка жилого дома (Ленинский проспект, 37)
1960-е. По первому снегу
1960-е. Зима. Малая Лубянка
1960-е. В метель
1960-е. Троллейбус на площади «Трех магистралей»
1960-е. Мокрый снег на площади Гагарина
1960-е. Н.С.Хрущев и его окружение приветствуют друг друга у здания Совета Министров СССР
1960-е. Вид с борта вертолета на ул. Остоженка, Кропоткинская, проспект Калинина. Фото сделано над Кропоткинской
1960-е. Вид с борта вертолета на ул. Остоженка, Кропоткинская, проспект Калинина. Фото сделано над Кропоткинской
1960-е. Улица Грузинский вал и Белорусский вокзал с высоты птичьего полета. Площадь Тверской заставы
1960-е. Улица Грузинский вал и Белорусский вокзал с высоты птичьего полета. Площадь Тверской заставы
1960-е. Вид на гостиницу «Украина» и строящееся здание Дома Советов РСФСР. Вид с борта вертолета от Краснопресненской улицы
1960-е. Юный автолюбитель. Кутузовский проспект
1963. На ВДНХ
1960-е.Метро «Спортивная». Южный вестибюль
1960-е. Строительство новых корпусов Института физической культуры на Сиреневом бульвар
1960-е. Красная площадь
1960-е. За рулем. Улица Чайковского
1960-е. Весна