Главная » История, Творчество

1960-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 4

16:44. 29 ноября 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:




1960-е. Снег идет.
1960-е. Снег идет

1960-е. Снег идет. 3. Арка жилого дома (Ленинский проспект, 37)
1960-е. Снег идет. 3. Арка жилого дома (Ленинский проспект, 37)

1960-е. По первому снегу
1960-е. По первому снегу

1960-е. Зима. Малая Лубянка
1960-е. Зима. Малая Лубянка

1960-е. В метель
1960-е. В метель

1960-е. Троллейбус на площади «Трех магистралей»
1960-е. Троллейбус на площади «Трех магистралей»

1960-е. Мокрый снег на площади Гагарина
1960-е. Мокрый снег на площади Гагарина

1960-е. Н.С.Хрущев и его окружение приветствуют друг друга у здания Совета Министров СССР
1960-е. Н.С.Хрущев и его окружение приветствуют друг друга у здания Совета Министров СССР

1960-е. Вид с борта вертолета на ул. Остоженка, Кропоткинская, проспект Калинина. Фото сделано над Кропоткинской
1960-е. Вид с борта вертолета на ул. Остоженка, Кропоткинская, проспект Калинина. Фото сделано над Кропоткинской

1960-е. Вид с борта вертолета на ул. Остоженка, Кропоткинская, проспект Калинина. Фото сделано над Кропоткинской.
1960-е. Вид с борта вертолета на ул. Остоженка, Кропоткинская, проспект Калинина. Фото сделано над Кропоткинской

1960-е. Улица Грузинский вал и Белорусский вокзал с высоты птичьего полета. Площадь Тверской заставы.
1960-е. Улица Грузинский вал и Белорусский вокзал с высоты птичьего полета. Площадь Тверской заставы

1960-е. Улица Грузинский вал и Белорусский вокзал с высоты птичьего полета. Площадь Тверской заставы
1960-е. Улица Грузинский вал и Белорусский вокзал с высоты птичьего полета. Площадь Тверской заставы

1960-е. Вид на гостиницу «Украина» и строящееся здание Дома Советов РСФСР. Вид с борта вертолета от Краснопресненской улицы
1960-е. Вид на гостиницу «Украина» и строящееся здание Дома Советов РСФСР. Вид с борта вертолета от Краснопресненской улицы

1960-е. Юный автолюбитель. Кутузовский проспект
1960-е. Юный автолюбитель. Кутузовский проспект

1963. На ВДНХ
1963. На ВДНХ

Метро «Спортивная». Южный вестибюль
1960-е.Метро «Спортивная». Южный вестибюль

1960-е. Строительство новых корпусов Института физической культуры на Сиреневом бульвар
1960-е. Строительство новых корпусов Института физической культуры на Сиреневом бульвар

1960-е. Красная площадь
1960-е. Красная площадь

1960-е. За рулем. Улица Чайковского
1960-е. За рулем. Улица Чайковского

1960-е. Весна
1960-е. Весна

Метки: история, Москва, Россия, фото

Источник: https://humus.livejournal.com/7490453.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
1970-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 2
... москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 41967. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева1970-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича...
1960-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева
1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 11950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева...
1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 3
1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 11950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева...
1950-1960-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева
1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 11950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева...
1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 2
1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева. Часть 11958. Разгром посольства ...
1950-е. Москва и москвичи на снимках Бориса Максимовича Косарева
Борис Максимович Косарев (1911—1989) — советский фотокорреспондент, ... годы — официальный правительственный фотограф, автор снимков с Ялтинской конференции, фотографий советских... Красная площадь. Вечерний обход1950-е. Москва строится. Юго-запад1950-е. Отъезд...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)