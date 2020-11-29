







1960-е. Снег идет





1960-е. Снег идет. 3. Арка жилого дома (Ленинский проспект, 37)





1960-е. По первому снегу





1960-е. Зима. Малая Лубянка





1960-е. В метель





1960-е. Троллейбус на площади «Трех магистралей»





1960-е. Мокрый снег на площади Гагарина





1960-е. Н.С.Хрущев и его окружение приветствуют друг друга у здания Совета Министров СССР





1960-е. Вид с борта вертолета на ул. Остоженка, Кропоткинская, проспект Калинина. Фото сделано над Кропоткинской





1960-е. Вид с борта вертолета на ул. Остоженка, Кропоткинская, проспект Калинина. Фото сделано над Кропоткинской





1960-е. Улица Грузинский вал и Белорусский вокзал с высоты птичьего полета. Площадь Тверской заставы





1960-е. Улица Грузинский вал и Белорусский вокзал с высоты птичьего полета. Площадь Тверской заставы





1960-е. Вид на гостиницу «Украина» и строящееся здание Дома Советов РСФСР. Вид с борта вертолета от Краснопресненской улицы





1960-е. Юный автолюбитель. Кутузовский проспект





1963. На ВДНХ





1960-е.Метро «Спортивная». Южный вестибюль





1960-е. Строительство новых корпусов Института физической культуры на Сиреневом бульвар





1960-е. Красная площадь





1960-е. За рулем. Улица Чайковского





1960-е. Весна

Источник: https://humus.livejournal.com/7490453.html