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Ходят еще по нашей земле мошенники и проходимцы

16:53. 28 ноября 2020 60 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Интересное из книги Сергея Михалкова "Литература. Время. Жизнь".



Метки: интеллигенция, Литература, сергей михалков, ссср

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6361967.html

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