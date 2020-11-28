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Йоговская медитация это процесс культивирования и стабилизации знания о человеческой истинной природе, по средствам определённых духовных и психо-физических методов и законов, с помощью которых узкое эго, порочное унаследованное человеческое сознание, заменяется сознанием души.