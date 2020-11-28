Источник: https://humus.livejournal.com/7488453.html
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Нельзя сочинить форму, можно её нащупать, сопротивляясь жизни, которая хочет всё сгладить. Только так рождаются великие шедевры и царства.
— Антуан де Сент-Экзюпери
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