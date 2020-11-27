Первый пошел.В Боливии начались аресты военных, причастных к фашистскому перевороту 2019-го года.Первым по распоряжению прокуратуры был арестован генерал ВВС Альфредо Куэльяр. Ему вменяют причастность к резне в Сакабе.Сам генерал оправдывается тем, что он был только 5-м в цепочке командования, по которой прошел приказ на открытие огня на поражение против гражданских, в результате чего было убито 10 и ранено 30 человек. До суда он будет оставаться в тюрьме.По другим делам связанным с захватом власти, убийствами и коррупцией проходит еще несколько десятков военных.Достаточно красноречивый ответ на вопрос – побояться ли Масисты тронуть армию, которая традиционно играет большую роль в местной политике.Осталось узнать, ограничатся ли они несколькими показательными процессами или вырубят всю верхушку, которая прямо или косвенно была причастна к государственному перевороту. Тут можно вспомнить масштабные репрессалии Эрдогана, который после провалившего военного переворота, прополол весь генералитет и офицерский корпус, выкорчевав оттуда всех мало-мальски причастных, а также просто нелояльных и несогласных.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6359459.html