Слава России, или Что новенького в Карабахе
В Карабахе началась демаркация. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении. Установление границ республики начато при участии российских специалистов.
Ну что тут скажешь. После этих тяжелых месяцев, наконец-то этот день настал.
Слава богу, скажет кто-то. Но на самом деле, слава России.
На днях Карвачарский район, ставший теперь территорией Азербайджана, покинули армянские военные. Политическая карта несколько изменилась. Так, вместо прежней границы Армении с НКР появилась новая – между Арменией и Азербайджаном.
26 ноября стартовали демаркационные работы, в которых задействованы российские, армянские и азербайджанские военные силы.
Никто не станет спорить с тем, что точное разделение границ имеет чрезвычайную важность. Особенно в ситуациях, подобных этой. В данном случае, демаркация позволит ВС Армении и Азербайджана окончательно понять и принять местоположение своих территорий и разместить там военные базы для боевых дежурств.
Однако несмотря на трехстороннее соглашение, Армения ведет себя опасливо и пока что отказывается отменять военное положение. В правящей партии страны считают, что трехстороннее соглашение о мире в Нагорном Карабахе создает необходимость в обеспечении безопасности. Дело в том, что Армении после соглашения досталось аж 520 км границ с Азербайджаном.
По линии разграничения Россия обязана проложить свою железную дорогу в Иран.
Никто спорить не будет. А на фото на березу нужно веревку нарисовать.
А кто Такой этот Слава России ?
Это который был Слава КПСС?
Фамилию сменил?
А хохлам говорил что он Слава Украине.
Этот Слава идарас. Ходят бродят холуины.
Таки да.
Героям слава.