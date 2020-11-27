В Карабахе началась демаркация. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении. Установление границ республики начато при участии российских специалистов.

Ну что тут скажешь. После этих тяжелых месяцев, наконец-то этот день настал.

Слава богу, скажет кто-то. Но на самом деле, слава России.

На днях Карвачарский район, ставший теперь территорией Азербайджана, покинули армянские военные. Политическая карта несколько изменилась. Так, вместо прежней границы Армении с НКР появилась новая – между Арменией и Азербайджаном.

26 ноября стартовали демаркационные работы, в которых задействованы российские, армянские и азербайджанские военные силы.

Никто не станет спорить с тем, что точное разделение границ имеет чрезвычайную важность. Особенно в ситуациях, подобных этой. В данном случае, демаркация позволит ВС Армении и Азербайджана окончательно понять и принять местоположение своих территорий и разместить там военные базы для боевых дежурств.

Однако несмотря на трехстороннее соглашение, Армения ведет себя опасливо и пока что отказывается отменять военное положение. В правящей партии страны считают, что трехстороннее соглашение о мире в Нагорном Карабахе создает необходимость в обеспечении безопасности. Дело в том, что Армении после соглашения досталось аж 520 км границ с Азербайджаном.