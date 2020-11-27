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Помощь Трампу пришла откуда не ждали

08:01. 27 ноября 2020 118 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Помощь Трампу пришла откуда не ждали | Русская весна

Известный в США адвокат и бывший федеральный прокурор Северной Каролины Сидни Пауэлл подала два «эпических» иска в Мичигане и Джорджии 26 ноября. В обоих исках она утверждает, что на выборах президента осуществлялись вбросы и подтасовки, делались они по разным заранее подготовленным схемам и носили масштабный характер.

«Мошенничество осуществлялось многими способами», — заявляет техасский адвокат. 
 
В Джорджии Пауэлл подала 104-страничный иск, в котором утверждается, что фальсификации происходили на этапе подсчёта голосов: «мошеннические методы подсчётов, целью было обеспечить избрание Джо Байдена президентом Соединенных Штатов».

«Хорошо всем известный вброс бюллетеней» был «усилен и стал практически невидимым с помощью компьютерного программного обеспечения, созданного и используемого местными и иностранными игроками именно для этой цели», — говорится в иске.

Кроме того:

— Было запрошено и подсчитано не менее 96 600 открепительных удостоверений, но они никогда не были зарегистрированы как возвращенные избирателем в окружные избирательные комиссии. «Таким образом, как минимум 96 600 голосов должны быть проигнорированы».

Кемп (губернатор Джорджии — прим. РВ) и Раффенспергер (госсекретарь штата — прим. РВ) «поспешно закупили машины для голосования и программное обеспечение Dominion в 2019 году для президентских выборов 2020 года» без должной осмотрительности и без учета соображений безопасности.

«Существуют неопровержимые вещественные доказательства того, что стандарты физической безопасности машин для голосования и программного обеспечения были нарушены, а машины были подключены к Интернету в нарушение профессиональных стандартов и государственных и федеральных законов».

Сотрудники избирательных комиссий округа Фултон использовали заявление о прорыве трубы и утечке воды для эвакуации наблюдателей и рабочих с избирательных участков на несколько часов в ночь выборов, даже несмотря на то, что «несколько сотрудников избирательных комиссий оставались без присмотра и без всяких возражений, работая за компьютерами для подсчета голосов до 1:00 ночи.

Чиновники штата в рамках соглашения с демократами внесли изменения в процедуры выборов, которые нарушили как законы штата, так и Конституцию США.

Пауэлл запрашивает в своем иске более десятка средств правовой защиты, включая судебный запрет, запрещающий передачу подтвержденных штатом результатов, согласно которым Байден „выиграл” 12 000 голосов, в Коллегию выборщиков.

Пауэлла также требует проверки соответствия подписей, изъятия машин для голосования и материалов видеонаблюдения в местах подсчета голосов».

«В Мичигане Пауэлл подала 75-страничный иск, требующий аннулировать результаты выборов, поскольку „сотни тысяч незаконных, неправомочных, дублирующих или чисто фиктивных бюллетеней”, допущенных в результате „массовой фальсификации выборов”, способствовали победе Байдена на выборах в этом штате.

Схема, применявшаяся в Мичигане, включала в себя „системную адаптацию старомодного вброса бюллетеней”. По словам Пауэлл, одна и та же модель фальсификации выборов… имела место во всех колеблющихся штатах, с небольшими вариациями» в Пенсильвании, Аризоне и Висконсине.
 
В иске утверждается что программное обеспечение и оборудование от Dominion Voting Systems, используемое Советом агитаторов штата Мичиган, способствовали мошенничеству.

«Системы Dominion являются производными от программного обеспечения, разработанного Smartmatic Corporation, которая в США стала называться Sequoia», — говорится в иске. Пауэлл ссылается на бывшего аналитика электронной разведки из 305 батальона военной разведки США, который утверждает, что к программному обеспечению Dominion получили доступ агенты, «действующие от имени (on behalf) Китая и Ирана, для мониторинга и манипулирования выборами, включая президентские выборы в США 2020 г».
 
В другой части иска говорится, что бывший эксперт военной разведки США проанализировал систему программного обеспечения Dominion и пришел к выводу, что система и программное обеспечение «определенно были взломаны злоумышленниками, такими как Иран и Китай».

Метки: Новости

Источник: https://rusvesna.su/news/1606449217

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