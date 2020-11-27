Очередной пожар в Большой России разжигают

Майя Георгиевна Санду ещё не вступила в должность президента Молдавии, но уже открытым текстом объясняет, к чему приведёт её избрание. В интервью газете «Украинская правда», ныне переименованной в «Европейскую правду», но столь же антирусской и лживой, как раньше, назаявляла без малого на третью мировую.

Цитата: «Крым — это часть Украины. Я уважаю территориальную целостность и суверенитет Украины в отношении Крыма. Я об этом говорила, когда была премьер-министром, и уверяю, я буду говорить точно то же, когда стану президентом».

Открытым текстом перевожу: Санду, именующей себя поборником европейских ценностей, наплевать на волю граждан даже в самом отчётливом формате — в том числе на референдум Крыма. Как нынешние еэсовские политики уверены: демократия — власть не народа, а меньшинств и чем мельче меньшинство, тем оно лучше. А непокорное большинство можно и уничтожить физически.

Цитирую ту же Санду: «К слову, возможно, и Украине пригодится наш опыт в Приднестровье. Например, то, что Молдова выбрала мягкий подход…» И дальше: «Мы подписали более трёхсот документов о решении конфликта и так далее. Но несмотря на все эти шаги, пока ни к чему не пришли. И этот наш опыт Украине может быть полезно учесть в действиях по Донбассу».

Открытым текстом объясняю: русское — в том числе украинское — большинство жителей Приднестровья не хочет, чтобы европейнутые молдаване уложили его на румынский обеденный стол. Потому и отделилось от правобережных политиканов. Санду в интервью не намекает даже, а говорит не стесняясь: как можно скорее выводите миротворцев, и мы устроим Тирасполю свой Карабах. То есть намерена применить против Приднестровья армию. И киевским террористам то же самое советует.

Открытым текстом предупреждаю: если кто нынче заявляет о приверженности западноевропейским или североамериканским ценностям, всё время болтает о правах человека — это верный признак того, что скоро он выскажется в таком людоедском духе, что мало никому не покажется. ЭТИ «борцы за свободу» запросто предлагают пустить кровь несогласным и легко изымают у доверившихся не только кошелёк, но и жизнь.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-27-11-2020/