1967. Картинки из времен «Культурной революции». Часть 2
13:12. 27 ноября 2020 166 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
1967. Картинки из времен «Культурной революции». Часть 1
01. Мао Цзэ Дун и Линь Бяо на военном параде во время Великой пролетарской культурной революции в Пекине, 3 ноября
02. Собравшиеся на стадионе для создания революционного комитета в гарнизоне Пекина, размахивают «Красной книжечкой председателя Мао»
03. Дацзыбао на улицах Пекина
04. Люди читают дацзыбао, разоблачающие хрущевских ревизионистов и капиталистических попутчиков
05. Пекин. Парад хунвейбинов с портретом Мао Цзэ-дуна и красными флагами
06. Портреты Мао на демонстрации в Пекине
07. Постановка агитационной пьесы времен Китайской культурной революции
08. Председатель Мао с артистами после спектакля времен Культурнй революции
09. Хунвейбины на площади Тяньаньмэнь в Пекине держат копии «мыслей председателя Мао» во время «Культурной революции»
10. Хунвейбины во время демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Пекине во время «Культурной революции»
11. Хунвейбины держат «Красную книжечку председателя Мао» во время демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Пекине во время «Культурной революции»
13, Линь Бяо в постоянном комитете Конгресса народов
14. Хунвейбины маршируют на демонстрации в Кантоне
15. Хунвейбины идут к мосту через Жемчужную реку
16. Хунвейбины маршируют с деревянными винтовками
17. Хунвейбины несут красные флаги и транспаранты по улицам Кантона
18. Хунвейбины несут плакаты во время демонстрации в Уши
19. Хунвейбины позируют перед знаменем
20. Рабочие завода держат «Красную книжечку председателя Мао» в Шанхае
21. Дети рабочих фабрично-заводской коммуны танцуют революционный танец
22. Хунвейбины аплодируют перед портретом Мао Цзэдуна
23. Хунвейбины поют «Да здравствует мысль товарища Мао»
24. Хунвейбины плавают в реке Янцзы с красными флагами
Истинные арийцы. Беспощадные к врагам рейха.