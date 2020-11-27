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1967. Картинки из времен «Культурной революции». Часть 2

13:12. 27 ноября 2020 166 просмотров Один комментарий Опубликовал:


1967. Картинки из времен «Культурной революции». Часть 1


01. Мао Цзэ Дун и Линь Бяо на военном параде во время Великой пролетарской культурной революции в Пекине, 3 ноября


02. Собравшиеся на стадионе для создания революционного комитета в гарнизоне Пекина, размахивают «Красной книжечкой председателя Мао»


03. Дацзыбао на улицах Пекина


04. Люди читают дацзыбао, разоблачающие хрущевских ревизионистов и капиталистических попутчиков


05. Пекин. Парад хунвейбинов с портретом Мао Цзэ-дуна и красными флагами


06. Портреты Мао на демонстрации в Пекине


07. Постановка агитационной пьесы времен Китайской культурной революции


08. Председатель Мао с артистами после спектакля времен Культурнй революции


09. Хунвейбины на площади Тяньаньмэнь в Пекине держат копии «мыслей председателя Мао» во время «Культурной революции»


10. Хунвейбины во время демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Пекине во время «Культурной революции»


11. Хунвейбины держат «Красную книжечку председателя Мао» во время демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Пекине во время «Культурной революции»




13, Линь Бяо в постоянном комитете Конгресса народов


14. Хунвейбины маршируют на демонстрации в Кантоне


15. Хунвейбины идут к мосту через Жемчужную реку


16. Хунвейбины маршируют с деревянными винтовками


17. Хунвейбины несут красные флаги и транспаранты по улицам Кантона


18. Хунвейбины несут плакаты во время демонстрации в Уши


19. Хунвейбины позируют перед знаменем


20. Рабочие завода держат «Красную книжечку председателя Мао» в Шанхае


21. Дети рабочих фабрично-заводской коммуны танцуют революционный танец


22. Хунвейбины аплодируют перед портретом Мао Цзэдуна


23. Хунвейбины поют «Да здравствует мысль товарища Мао»


24. Хунвейбины плавают в реке Янцзы с красными флагами
Метки: история, Китай, фото

Источник: https://humus.livejournal.com/7486828.html

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