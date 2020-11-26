Главная » Невероятное в мире, Политика

Трамп помиловал генерала Флинна

05:41. 26 ноября 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Трамп помиловал генерала Флинна, который проходил обвиняемым по "Рашагейту".
С моей точки зрения, сдача Флинна была одной из главных ошибок Трампа, так как позволила подцепить на крючок "Рашагейта" всю его администрацию.
Он явно расчитывал, что уступив оппонентам Флинна, он сможет уклониться от той кампании, которую начали раскручивать еще в с 2016-го года.
В итоге, его первоначальная команда в сфере безопасности была постепенно разрушена, а нормального советника по нац.безопасности он так и не смог себе подобрать. Ни Макмастер, ни Болтон, ни О'Брайен не пользовались полным доверием Трампа, а Болтона Трамп и вовсе публично называл дураком. При этом именно Флинн по своим взглядам был наиболее близок к Трампу, немало сделав для формирования позитивного восприятия программы Трампа перед выборами 2016-го года.

Флинн стоически принял гонения и обвинения в "работе на Путина", но публично Трампа полностью не сдал, хотя формально, он имел куда как больше оснований, чтобы писать про Трампа разоблачительные книги, как это сделал Болтон. Так что помилование от Трампа выглядит как запоздалая благодарность за верность и признание ошибки.

Если Трамп все же намерен сдать власть в январе (а дела в судах у него сейчас идут прямо скажем так себе), то до конца срока он может успеть в таком же ключе сделать как минимум 2 хороших дела – помиловать аналогичным образом Ассанжа и Сноудена, тем более, что разговоры об этом ходят уже несколько месяцев.

Метки: рашагейт, США, Трамп, флинн

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6355796.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Папа Римский Франциск благословил Американскую революцию Трампа.
... (де-факто главнокомандующего армией США) генерала Джозефа Данфорда, разосланном всем офицерам... гражданские волеизъявление не имело силы, генерал Данфорд призывает идти в Вашингтон... Обама отказался помиловать её, а Билл на неё донёс, поэтому Трамп приказал...
Scofield: Приватизация отвлечет «революционеров»
..., неофициальным советником господина Трампа является отставной генерал-лейтенант Майкл Флинн, ...против Марка Рича, которого позже помиловал Б. Клинтон. Таким образом,...контрразведки центрального аппарата ФСБ России генерал-лейтенант Олег Скопинцев, названный...
Новости Украины и Новороссии 22 мая 2019
...намерение убедить Зеленского помочь Трампу в поиске доказательств "...то она действовала против Трампа, тормозила расследование дела о..."честного, смелого и талантливого генерала". Во-первых, где б...2016 года Владимир Путин помиловал Савченко, после чего она...
Scofield: Суета вокруг Роснефти
...непосредственного начальника Никандрова — генерала Дрыманова с целью недопущения... Президент США Дональд Трамп и эмир Катара шейх...ухода из Белого дома помиловал Рича и Грина (...несколько версий отставки могущественного генерала Феоктистова [первого заместителя ...
Стенограмма большой пресс-конференции Путина
... способами, другими средствами, предъявляя Трампу то обвинения в сговоре с...все свои оставшиеся вопросы.Прошу помиловать того человека, который установил этот...посмертном награждении полководческим орденом Жукова генерал-майора Лизюкова Александра Ильича – ...
Новости Украины и Новороссии 25 августа 2017
...с представителями администрации Дональда Трампа, бывшего на тот момент...из ближайших соратников Дональда Трампа, так что такой ...которой было принято решение помиловать Савченко. В феврале 2017...бязи и на памятник генерал-губернатору Новороссии и Бессарабии...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)