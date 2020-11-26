Известный ополченец, экс-командир бригады «Восток» и донецкой «Альфы» Александр Ходаковский («Скиф») высказался о готовящемся в ДНР сборе резервистов, а также об уроках, которые Республика извлекла из карабахского конфликта.

«Гражданам, имеющим мобилизационное предписание или получившим повестку военного комиссариата, необходимо явиться на пункты сбора в указанные сроки, при себе иметь паспорт» — это сегодня во всех телефонах сотового оператора «Феникс».

На фронте пока без перемен, но все-таки Карабах не прошёл бесследно — ответственные за мобготовность начинают понемногу шевелиться. Учиться на чужих ошибках предпочтительнее, чем на своих.

Проведал вчера одного знакомого окопного кота, а заодно осмотрелся. Что должен отметить? Готовят вторую линию обороны! Сколько я об этом говорю? Постоянно.

И люди те же, и война та же — но должен был случиться Карабах, чтобы эти люди осознали, что они на войне. Есть очень много вопросов по форме реализации задачи, но начали — уже хлеб», — пишет Ходаковский на странице в соцсети.

Он также настаивает, что недостаточно просто разослать смс: «Нужно менять отношение общества к такому базовому понятию, как защита Родины. Но чтобы этого добиться — нужно формировать правильную систему ценностей. Не пижон в дорогом мерседесе должен быть примером для подражания, а другие люди.

Есть один отличный критерий: ответственность элиты и ее поведение в тяжкую годину. В силу конъюнктурных причин у нашей нынешней элиты, по крайней мере, у ее большинства, не было… возможности проявить себя в тот период, когда мы создавали Республику и теряли ради этого тысячи людей. Мы же их теряли не для того, чтобы вчерашний „никто” смог резко стартануть по социальной лестнице?

Мы ставили все на кон и брали на себя ответственность за дело ради целей, куда более высоких, чем личный статус современного элитария ДНР, и если элитарий разделяет эти цели — он должен это подтвердить делом.

Скоро введут обязательное страхование, а МВД тут же введёт обязательный техосмотр. Думаю, схема будет выстроена примерно так: вы не пройдёте техосмотр без страховки ОСАГО. А я предлагаю ввести дополнительное условие: наличие приписного свидетельства. Его же проверять и при проверке документов у пеших граждан.

Снова появятся такие термины, как белый билет и белобилетчики. Уровень коррупции подскочит — появится много желающих избежать явки в военкоматы по смс-рассылке. Но МГБ и карты в руки. А самое главное — элита должна показать нам в этом пример».