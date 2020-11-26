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Сводки от ополчения Новороссии 26 ноября 2020

12:35. 26 ноября 2020 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В ДНР после Карабаха готовят вторую линию обороны

В ДНР после Карабаха готовят вторую линию обороны | Русская весна

Известный ополченец, экс-командир бригады «Восток» и донецкой «Альфы» Александр Ходаковский («Скиф») высказался о готовящемся в ДНР сборе резервистов, а также об уроках, которые Республика извлекла из карабахского конфликта.

«Гражданам, имеющим мобилизационное предписание или получившим повестку военного комиссариата, необходимо явиться на пункты сбора в указанные сроки, при себе иметь паспорт» — это сегодня во всех телефонах сотового оператора «Феникс».

На фронте пока без перемен, но все-таки Карабах не прошёл бесследно — ответственные за мобготовность начинают понемногу шевелиться. Учиться на чужих ошибках предпочтительнее, чем на своих.

Проведал вчера одного знакомого окопного кота, а заодно осмотрелся. Что должен отметить? Готовят вторую линию обороны! Сколько я об этом говорю? Постоянно.

И люди те же, и война та же — но должен был случиться Карабах, чтобы эти люди осознали, что они на войне. Есть очень много вопросов по форме реализации задачи, но начали — уже хлеб», — пишет Ходаковский на странице в соцсети.

Он также настаивает, что недостаточно просто разослать смс: «Нужно менять отношение общества к такому базовому понятию, как защита Родины. Но чтобы этого добиться — нужно формировать правильную систему ценностей. Не пижон в дорогом мерседесе должен быть примером для подражания, а другие люди.

Есть один отличный критерий: ответственность элиты и ее поведение в тяжкую годину. В силу конъюнктурных причин у нашей нынешней элиты, по крайней мере, у ее большинства, не было… возможности проявить себя в тот период, когда мы создавали Республику и теряли ради этого тысячи людей. Мы же их теряли не для того, чтобы вчерашний „никто” смог резко стартануть по социальной лестнице?

Мы ставили все на кон и брали на себя ответственность за дело ради целей, куда более высоких, чем личный статус современного элитария ДНР, и если элитарий разделяет эти цели — он должен это подтвердить делом.

Скоро введут обязательное страхование, а МВД тут же введёт обязательный техосмотр. Думаю, схема будет выстроена примерно так: вы не пройдёте техосмотр без страховки ОСАГО. А я предлагаю ввести дополнительное условие: наличие приписного свидетельства. Его же проверять и при проверке документов у пеших граждан.

Снова появятся такие термины, как белый билет и белобилетчики. Уровень коррупции подскочит — появится много желающих избежать явки в военкоматы по смс-рассылке. Но МГБ и карты в руки. А самое главное — элита должна показать нам в этом пример».

В ДНР после Карабаха готовят вторую линию обороны | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Не захватить, так уничтожить: ВСУ реализовывают странный план на Донбассе (ВИДЕО)

Не захватить, так уничтожить: ВСУ реализовывают странный план на Донбассе (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.

Командование ВСУ продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории.

Так, 24 ноября военнослужащие 92-й омбр по приказу военного преступника Федосеенко разместили один БТР-60 в жилом районе н. п. Попасная и один БТР-70 на окраине н. п. Выскрива.

Кроме того, боевики ВСУ, нарушая нормы гуманитарного права, продолжают минирование территории, создавая угрозу передвижению мирных жителей и патрулей СММ ОБСЕ.

Так, военнослужащими 92-й бригады установлено 10 противотанковых мин вдоль дороги общего пользования вблизи н. п. Орехово и 7 противопехотных мин ПМН-2 на сельскохозяйственном поле на окраине н. п. Геевка.

Зона проведения «ООС» продолжает оставаться основным источником доходов для боевиков ВСУ.

По имеющейся у нас информации, 23 ноября в н. п. Северодонецк патрулем Нацполиции был остановлен гражданский автомобиль «Мерседес Вито», при досмотре которого обнаружено 250 армейских сухпайков, около 300 кг мясных консервов и две армейские маскировочные сети. Документов на груз у водителя не оказалось, он был доставлен в отдел полиции.

Полицейскими установлено, что перевозимое продовольствие и имущество он приобрел на стоянке военной техники недалеко от железнодорожной станции Бахмут у двух военнослужащих. Водитель и материалы дела переданы в отдел ВСП, сотрудниками которого установлено, что продажа военного имущества осуществлялась прибывшими по ротации военнослужащими 92-й бригады.

В соединениях и частях ОТГ «Север» продолжает отмечаться рост заболеваемости военнослужащих коронавирусной инфекцией, спровоцированный игнорированием командным составом мер профилактики заболеваний.

На основании указаний командующего группировкой Шандара в подчиненные соединения отправлены комиссии по проверке выполнения командирами мероприятий противодействия COVID-19. В период с 24 по 30 ноября планируется проверить все подразделения ОТГ «Север».

В ходе работы комиссии в 59-й бригаде выявлен ряд существенных нарушений: отсутствие у военнослужащих защитных масок, отсутствие средств дезинфекции рук в местах проживания, приема пищи и несения службы.

Кроме того, в медпунктах 9 и 10-го батальонов некомплект необходимых для лечения респираторных заболеваний медикаментов составляет 90 процентов, в остальных подразделениях соединения — 60 процентов.

Начальник штаба и начальник медицинской службы бригады вызваны в штаб группировки для доклада командующему об устранении выявленных недостатков.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Мы можем захватить и удержать Донбасс, но…» — главком ВСУ рассказал, почему невозможно военное решение конфликта

«Мы можем захватить и удержать Донбасс, но…» — главком ВСУ рассказал, почему невозможно военное решение конфликта | Русская весна

Человеческие потери от военной операции на Донбассе будут исчисляться трех-четырехзначными цифрами за продвижение на 3–5 километров вглубь территорий Республик.

Такое заявление сделал главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак на встрече с журналистами.

«Хочу, чтобы все понимали: чисто военного решения вопроса на Донбассе я не вижу и Генштаб ВСУ также», — заявил генерал-полковник.

По его словам, военное решение невозможно сразу по трем причинам. Во-первых, Украина нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов.

«Вы знаете, что такое Донбасс. Когда один населенный пункт сразу переходит в другой. Если начать там активные боевые действия, то сразу будет много жертв среди гражданского населения. Ни одна цивилизованная страна нас не поддержит», — пояснил он.

Во-вторых, серьезные жертвы среди военных.

В-третьих, Россия возьмет количеством.

«Она имеет сегодня больше ресурсов. Поэтому мы сможем взять, захватить внезапно, нанести удары и удержать эту территорию, но для этого нужно, чтобы сложились условия», — добавил он.

Хомчак также подчеркнул, что не везде население поддерживает украинских военных, поэтому ВСУ ждут «выстрелы в спину», а все военные передвижения будут «сливаться на ту сторону».

«Танк не успевает завестись, как информация уже ушла», — подчеркнул он.

По его мнению, поэтому надо тщательно просчитывать такие вещи.

Кроме того, по словам Хомчака, нельзя будет применять артиллерию, потому что ВСУ везде подошли вплотную к населенным пунктам.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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