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Йоговская медитация это процесс культивирования и стабилизации знания о человеческой истинной природе, по средствам определённых духовных и психо-физических методов и законов, с помощью которых узкое эго, порочное унаследованное человеческое сознание, заменяется сознанием души.
И чё?
Где сенсация?
Об этом давно говорят.
А на ПЕРВОМ я видел и Кашпировского и Лёню Голубкова ))
Смотрите чаще зомбоящик и ВЕРЬТЕ ))
Это не скандал, а лишнее доказательство того, как ведущие-губошлёпы забалтывают правду… Россия, как и зарубежье, повязана всевозможными международными договорами и будет плестись туда, куда ей будут указывать… Но уже, во многих странах, зреет глобальное недовольство этой т.н. пандемией, и оно может закончиться просто взрывом… Чем сильнее сжимается пружина, тем с большей отдачей она распрямится… Неурядицы с поиском работы, неуверенность в будущем своём и своих детей, наглость чинуш и т.п. накапливает в людях уже не злость, а ярость… С точки зрения психологии есть подсознательная программа выживания и, как только человек становится на грань между смертью и жизнью, эта программа приводится в действие.