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Скандал на ТВ. Игорь Гундаров и Первый канал пошли против Кремля и коронавируса?

09:43. 26 ноября 2020 157 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/m-Mnv1bWoGM

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 24692 3214
    Русофил 26 ноября 2020 в 10:30

    И чё?
    Где сенсация?
    Об этом давно говорят.
    А на ПЕРВОМ я видел и Кашпировского и Лёню Голубкова ))
    Смотрите чаще зомбоящик и ВЕРЬТЕ ))

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  • 35016 30470
    Вячеслав 26 ноября 2020 в 11:01

    Это не скандал, а лишнее доказательство того, как ведущие-губошлёпы забалтывают правду… Россия, как и зарубежье, повязана всевозможными международными договорами и будет плестись туда, куда ей будут указывать… Но уже, во многих странах, зреет глобальное недовольство этой т.н. пандемией, и оно может закончиться просто взрывом… Чем сильнее сжимается пружина, тем с большей отдачей она распрямится… Неурядицы с поиском работы, неуверенность в будущем своём и своих детей, наглость чинуш и т.п. накапливает в людях уже не злость, а ярость… С точки зрения психологии есть подсознательная программа выживания и, как только человек становится на грань между смертью и жизнью, эта программа приводится в действие.

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