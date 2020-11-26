Приучи себя не вслушиваться в ветер слов и не вникай в рассуждения, которыми обманывают себя люди. Будь проницателен. Ненависть совсем не бессмысленна. Пока каждый камень не встал на место, храма нет. Но когда все камни на месте и служат храму, значимы только тишина и молитва. И к чему тогда вспоминать о камнях?
Ты чё проспал ? Насмотрелись тут уже все неделю назад.
Я по поиску не нашёл.
Ну да и ладно….
сеанс повторного фильма.
Билеты не нужны
ДАРОМ
ШАРА….
ШАРА сладкое слово
Я тоже оценил !)
Хороша шара, сколько гаджет стоит, сколько инет! Денюжки плочены, придётся смотреть, а то обидно.
Позырь не пожалеешь.
Зуб даю ))
Век воли не видать