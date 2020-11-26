Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 26 ноября 2020
- 20:25 Турки в тревоге: В Карабах прибыли новейшие русские комплексы «Леер-3» — стала известна цель (ФОТО).
- 12:09 Оружейная схема для сирийских боевиков.
- Вчера 22:27 Сенат Франции принял резолюцию о признании Карабаха.
Турки в тревоге: В Карабах прибыли новейшие русские комплексы «Леер-3» — стала известна цель (ФОТО)
После публикации в ряде отечественных СМИ и блогов информации о том, что российских миротворцев в Нагорном Карабахе оснастили комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Леер-3», в азербайджанском и турецком сегментах сети Интернет стали появляться тревожные информационные материалы, искажающие факты назначения данного комплекса.
Для тех, кто не в курсе, эти комплексы никогда не предназначались для уничтожения боевых и разведывательных БПЛА. Эти комплексы имеют в корне другое назначение. С ТТХ комплекса можно легко ознакомиться в свободном доступе, например, в «Википедии».
«Русская Весна» выяснила, зачем эти комплексы РЭБ доставлены в Карабах.
РБ-341В «Леер-3» — современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки, созданный для работы с сетями сотовой связи стандарта GSM. Особенностью данного комплекса является доставка средств РЭБ и РТР к целям с помощью БПЛА типа «Орлан-10».
Среди задач «Леера» можно выделить подавление мобильной связи, имитацию работы базовой станции сотовой связи в диапазонах GSM 900 и GSM 1800 и отправку сигналов (ложных сообщений для введения в заблуждение противника).
В данном случае с помощью этой функции рассылается важная информация в районе гуманитарной операции.
Российские миротворцы собираются использовать «Леер-3» исключительно для массового оповещения местного населения о проведении гуманитарных акций.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Оружейная схема для сирийских боевиков
Бывший турецкий военный в интервью украинскому изданию рассказал, как при посредничестве турецкой военной разведки закупал с 2012-го года большие партии оружия в Восточной Европе, которые передавались боевикам в Сирии. закупки осуществлялись на подставную фирму за счет Катара.
За каждую поставку он получал по 10 тыс. долларов. Кураторы из турецких спецслужб наваривали на каждой поставке до 2-3 млн. долларов. Всего было осуществлено 49 поставок, покуда схема не дала сбой и посредник не был вынужден бежать на Украину.
Бывший турецкий военный раскрыл подробности незаконных поставок турецкого оружия в Сирию
Нури Гекхан Бозкыр, бывший майор, служивший в элитном отряде, прикрепленном к Командованию спецназа (ÖKK) в турецких вооруженных силах, до того, как его с позором уволили в 2007 году, во вторник объяснил в интервью украинскому новостному сайту Strana подробности незаконноых поставок турецкого оружия в Сирию, в которых он был непосредственным участником. Сообщается, что Бозкир начал бизнес после увольнения из армии. В основном он занимался поставками так называемого сопутствующего военного имущества – оборудования, продуктов питания и гуманитарных товаров – в страны, в которых происходили вооруженные конфликты.
Сирийские туркменские племена были основными получателями товаров от роты бывшего военного офицера в 2012 году, когда гражданские конфликты в Сирии переросли в открытую войну. Примерно в то же время Бозкир, как сообщается, получил предложение от Халила Хармида, полевого командира туркменской милиции, предоставить им оружие вместо гуманитарных грузов.
Хармид, как сообщается, дал Бозкыру гарантию, что турецкие власти с пониманием отнесутся к такой торговле, и представил его турецкому разведывательному агентству (MİT), которое будет контролировать процесс поставки стрелкового оружия, боеприпасов, противотанковых ракет, взрывчатых веществ и деталей оружия для Сирия.
Бозкыр сказал "Стране", что агенты MIT изначально негативно отреагировали на его кандидатуру в качестве поставщика оружия сирийским туркменам из-за его увольнения из армии, но слова Хармида в его защиту перевешивают сомнения агентов.
«Так что я был тем, кто потратил несколько лет на транспортировку оружия в Сирию для туркменских сил, которые воевали против президента Сирии Башара аль-Асада», – сказал он.
Что касается финансирования поставок оружия, Бозкыр сказал, что семь контейнеров с долларами прибыли из Катара в турецкий город на границе с Сирией, а затем были перевезены на военную базу в рамках процесса, контролируемого MIT.
«Я получил столько денег, сколько было необходимо для покупки еще одной партии оружия – от 2 до 4 миллионов долларов – и я основал фирму под фиктивного человека. MIT выдал мне документ, показывающий, что я являюсь официальным конечным покупателем оружия, как если бы я покупал его для турецкой армии. После покупки и получения оружия я перевез его на свой склад, а затем отправил через границу сирийским туркменам».
Сообщается, что в период с 2012 по 2015 год Бозкир закупал оружие по всей Восточной Европе и Центральной Азии в рамках контрактов, которые были официально оформлены как поставки оружия в Турцию, и 49 раз поставлял оружие сирийским туркменам.
В Турции автомобили с оружием, которые были вывезены со склада компании Бозкира на турецко-сирийскую границу, были замаскированы продуктами питания и овощами в качестве дополнительной меры предосторожности для людей, которые не были проинформированы о процессе – турецкой полиции и пограничников.
«При закупке и транспортировке оружия стоимость каждой партии увеличивалась в среднем на 2–3 миллиона долларов. Разницу между реальной стоимостью товаров и конечной стоимостью взяли люди из MIT, которые заплатили мне довольно скромно – я получил 10 000 долларов за каждую партию товаров», – пояснил Бозкыр.
Последняя поставка в карьере оружейного бизнесмена произошла, когда груз был задержан на дороге турецкой полицией в автомобиле, принадлежавшем компании Бозкыра. Сообщается, что представители MIT встретились с Бозкиром, как только они узнали об изъятии партии оружия, и сказали ему немедленно покинуть Турцию.
Он говорит, что турецкие власти обвинили его в убийстве турецкого ученого Неджипа Хаблемитоглу, который был убит в 2002 году перед своим домом в Анкаре, после того как он отклонил деловое предложение влиятельного бизнесмена, близкого к семье президента Турции Реджепа Эрдогана.
Бозкир был задержан в Киеве по запросу Турции 10 июля 2019 года, но украинские суды не нашли оснований для его экстрадиции. Бывший солдат имеет вид на жительство на Украине и ведет легальный бизнес. Он подал прошение о политическом убежище, но украинские власти еще не приняли решение по этому запросу.
https://turkishminute.com/2020/11/26/turkey-illegal-arms/ – цинк
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Сенат Франции принял резолюцию о признании Карабаха
1. Сенат Франции большинством голосов проголосовал за резолюцию, которая призывает правительство Франции официально признать Карабах.
2. МИД Франции заявил, что было бы нежелательно признавать Карабах, так как это не пойдет на пользу Армении, да и вообще, никто не признал Карабах, почему Франция должна быть первой?
3. Администрация Алиева назвала принятую резолюцию обыкновенной бумажкой, которая ничего не стоит. В Армении само собой приветствовали принятие такой резолюции, так как она ближе всего подводит Карабах к международной легализации.
В целом, вопрос заключается в том, додавят ли лоббисты признания Карабаха данное решение через правительство и сопротивление МИД Франции.
В случае успеха, Франция теряет свои позиции в переговорном формате в рамках ОБСЕ, но с другой стороны это такой себе способ подорвать усилия Москвы по урегулированию в Закавказье и заодно показать фигу Турции, отношения с которой стремительно деградируют.
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