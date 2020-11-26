После публикации в ряде отечественных СМИ и блогов информации о том, что российских миротворцев в Нагорном Карабахе оснастили комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Леер-3», в азербайджанском и турецком сегментах сети Интернет стали появляться тревожные информационные материалы, искажающие факты назначения данного комплекса.

Для тех, кто не в курсе, эти комплексы никогда не предназначались для уничтожения боевых и разведывательных БПЛА. Эти комплексы имеют в корне другое назначение. С ТТХ комплекса можно легко ознакомиться в свободном доступе, например, в «Википедии».

«Русская Весна» выяснила, зачем эти комплексы РЭБ доставлены в Карабах.

РБ-341В «Леер-3» — современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки, созданный для работы с сетями сотовой связи стандарта GSM. Особенностью данного комплекса является доставка средств РЭБ и РТР к целям с помощью БПЛА типа «Орлан-10».

Среди задач «Леера» можно выделить подавление мобильной связи, имитацию работы базовой станции сотовой связи в диапазонах GSM 900 и GSM 1800 и отправку сигналов (ложных сообщений для введения в заблуждение противника).

В данном случае с помощью этой функции рассылается важная информация в районе гуманитарной операции.