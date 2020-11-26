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... есть брошь, как у Мадлен Олбрайт, – говорит, показывая фотографии, Желенков..... «Вывозить слитки с Филиппин не стали, но с... озвучил ещё бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак... законными Государями и патриотами России. Присутствовали церковные иерархи и...