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Испытания новой ракеты ПРО на полигоне Сары-Шаган

07:51. 26 ноября 2020 103 просмотра 4 коммент. Опубликовал:


Испытательный пуск новой отечественной ракеты ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
В свете раскручивающегося маховика гонки ракетно-ядерных вооружений, актуальность вопроса модернизации систем ПРО будет неуклонно возрастать.



Метки: Видео, гонка вооружений, Казахстан, про, ракеты, Россия, сары-шаган

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6356051.html

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 9700 8898
    Stelm 26 ноября 2020 в 10:28

    Хмм…. А когда в реальных условиях испытают? Все это пока реклама,не более того. “Триумф” испытали? Нет. В Сирии С-300 отработали,никого не сбили.Ни один израильский самолет-нарушитель.Реально в Сирии работают только “панцири.” И то по дронам.Допотопным,которые бармалеи в подвале собрали.
    Пока только реклама.

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    1
  • 9700 8898
    Stelm 26 ноября 2020 в 10:58

    Ну попробуй,сбей. Хрен ее собьешь. Летит эта дура на метр-два от Земли,при том с огромной скоростью. Сегодня не придумано еще оружие что бы сбить ее,эту крылатую.

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    • 24692 3214
      РусофилStelm 26 ноября 2020 в 11:01

      Ещё раз для анал-литиков.
      В Сирии с кораблика НАТО вылетели 59 крылатых.
      Прилетели 23.
      Где 36?
      Ракеты у пиндосов ржавые и не летают?
      Т.е ВСЯ Россия летает на Боингах и вся ПЛАНЕТА летает и нормально а ракеты не летают?

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