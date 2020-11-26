Испытательный пуск новой отечественной ракеты ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
В свете раскручивающегося маховика гонки ракетно-ядерных вооружений, актуальность вопроса модернизации систем ПРО будет неуклонно возрастать.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6356051.html
Хмм…. А когда в реальных условиях испытают? Все это пока реклама,не более того. “Триумф” испытали? Нет. В Сирии С-300 отработали,никого не сбили.Ни один израильский самолет-нарушитель.Реально в Сирии работают только “панцири.” И то по дронам.Допотопным,которые бармалеи в подвале собрали.
Пока только реклама.
В Сирии вообще-то из 59 Томагавков запущенных с кораблика долетели только 23.
36 тю-тю
А сбить крылатую ракету это не воробья из рогатки.
Ну попробуй,сбей. Хрен ее собьешь. Летит эта дура на метр-два от Земли,при том с огромной скоростью. Сегодня не придумано еще оружие что бы сбить ее,эту крылатую.
Ещё раз для анал-литиков.
В Сирии с кораблика НАТО вылетели 59 крылатых.
Прилетели 23.
Где 36?
Ракеты у пиндосов ржавые и не летают?
Т.е ВСЯ Россия летает на Боингах и вся ПЛАНЕТА летает и нормально а ракеты не летают?