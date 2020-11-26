Это – ваш уровень или Стоит ли информационно и эмоционально подпитывать быдлокультуру?
А затронутый вопрос действительно интересен! Его суть: надо ли тиражировать мнения о чём-то плохом, гадком, антисоциальном?
Например, стоит ли для пользы общего дела информировать читателей о том, что происходит или что говорят на Западе о том, что происходит с Навальным в Германии, или где он там?
Или другой пример: собралась где-то на Западе кучка отщепенцев-русофобов, объявивших себя то ли „Открытой Россией” Ходорковского, то ли „Открытым обществом” Сороса, – и выдаёт эта совсем не могучая кучка (куча?) разные злобные рецепты на предмет уничтожения России и её народа. Вот как быть: вскрывать планы супостата и писать об этой куче… Или не давать им информационную подпитку и хранить молчание?
Вопрос далеко не риторический. Нам видится, что ответ на него лежит через оценку контекста, в котором протекают те или иные процессы, совершаются те или иные события. Скажем, лет 8 назад писать о подобных кучах и кучках было необходимо, ибо тогда ещё у немалой части народов сохранялись иллюзии по поводу демократии, прав человека, Запада и т.п. А именно таким концептуальным инструментарием и пользуются подобные кучкующиеся.
А сегодня? В принципе, многие смысловые покровы Запада сорваны. И почти всем всё понятно: капитализм, Запад – это абсолютное планетарное зло, окаймляемое преступной иудейской мафией. Так действительно, стоит ли тратить бумагу на живописание очередных злобных выпадов Каспарова или Латыниной? На наш взгляд – уже нет…
*
Это – ваш уровень
Общественность клокочет. Причина? Как всегда, маловразумительная. Какие-то эстрадные персонажи и разные там чечёточники не то отказались от съёмок в новогоднем «Огоньке», не то призвали это делать своих голодающих собратьев.
Мол, карантинные меры закрыли лицедеям возможность зарабатывать, а они тепереча хрен с солью доедают, «помирают, …ухи просят».
Мне бы хрен с ними – pardonne-moi за мой каламбур о хрене. Я бы не заметила воплей каких-то неинтересных и, откровенно говоря, малознакомых мне героев с Центрального Телевидения (или так оно там нынче зовётся?), если бы не штормовые гневы в социальных сетях.
И понеслось! «Хорошо бы они вовсе куда провалились!», «Хоть один раз не видеть их на экране в новогоднюю ночь!», «Вот бы все они, эта нынешняя попса провалились в тартарары! И не слышать бы их НИ-КО-ГДА, а не то, что видеть!»
Признаться, я обескуражена – такая патетика на ровном месте. И – традиционные призывы: «На завод бы его (её) отправить!» Вот уж подлянка! Для тех, кто так пишет, завод – отстойник и клоповник? А к чему – на завод? Вы так презираете индустрию и токарей-слесарей, коли хотите заслать туда «растлителей» души вашей?
Более того, моя газета «Завтра» почему-то засветилась в общем хоре. Скрупулезное, с понимание дела, перечисление имён и выражений. Как о важных и нужных героях дня.
Параллельно с этим разворачивался не то скандал, не то – флешмоб относительно молодёжного кумира со странной фамилией (то ли – псевдонимом, кликухой?) Моргенштерн. Выяснилось, что ему дали звание «Человек года». Или звезда года? Ибо Stern – сие звезда, а Morgen – ещё и утренняя.
В общем, утреннюю звезду наградили почётной грамотой. Или не почётной и не грамотой. Журнал GQ устроил Моргенштерну овацию, номинацию и отсыпал барбарисок. И – опять понеслось!
На Фейсбук стало невозможно зайти – каждый третий упражнялся в остроумии, задавая риторический вопрос: «Это у нас теперь люди года?!» и шёл перечислять могучие вехи социализма: у нас людьми года были космонавты, военные и академики! Да ты, родной, в советские-то времена считал, что самые главные люди – это Оззи Осборн и фарцовщик Петя из второго подъезда. Если бы ты уважал космонавтов, мы бы сейчас жили в ином социуме.
И потом, какая разница, что наворотил журнал GQ? Вы его читаете? Я тоже его не читаю. Если мы у себя в газете начнём выбирать человека года, всё будет кулуарно, субъективно и прицельно-точечно. Это право СМИ – выдвигать своё-родное, и они этим воспользовались. Что думает журнал, который вы даже не открывали и вряд ли откроете? Да путь вообще не думает.
Ага. Интеллигенты, уверяющие, что «не смотрят телевизор», постоянно в курсе, чем живёт ненавистная селебретятина и взрываются от любого ея слова, жеста, вида. Совет простой, как всё житейское: если вам что-то противно – вы это не включаете. Или – убирает от себя.
А ежели включаете, дабы «знать врага в лицо», то вы сами невысоко поднялись над убогой «попсой». Врагом не может быть тот, кто ниже. Враг — это равный. Феерично встраиваетесь в общий гвалт и яро обсуждаете попсовиков-ударников, то есть бездарников? Опа. Новогодние оливье-шоу – ваша тема. Ваш уровень. Ваш смысл.
Вы сами их лепите и создаёте с тщанием Пигмалиона, не даёте им рассыпаться и уйти с радаров. То бишь с экранов. Предоставляете самое дорогостоящее, что есть в нашу эпоху – информационную подпитку. Но если вы не в состоянии переключить или – выключить новогоднюю туфту и полыхаете от того, что глянцевый журнал выбрал «не того» человека года – у меня для вас тоскливые новости. Вы – достойны этих концертов.
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