Йоговская медитация это процесс культивирования и стабилизации знания о человеческой истинной природе, по средствам определённых духовных и психо-физических методов и законов, с помощью которых узкое эго, порочное унаследованное человеческое сознание, заменяется сознанием души.

— Парамаханса Йогананда