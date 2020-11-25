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ВП СССР уже не тот | Автократия

07:55. 25 ноября 2020 228 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3S6llr_MpuA

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 13 9
    Александр 25 ноября 2020 в 12:03

    Шибка усе вчёно, пояснил бы как страну управили до такого состояния, и как управить ее обратно, для людей

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  • 14274 11732
    марина 25 ноября 2020 в 12:20

    а зачем тебе в 101 раз рассказывать ,кто и как её оккупировал в 1991 и кто подписал акт капитуляции и кто подготовил к сдаче,чтобы народ добровольно поддержал Эльцына и даже четверо легли под танки ,когда бомбили парламент.Раз не захотел увидеть очевидное тогда ,что ты можешь толково обьяснить сегодня ,кроме ,как все тебя обижают .

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