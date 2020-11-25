Сводки от ополчения Новороссии 25 ноября 2020
- 11:56 Минобороны Украины решило оставить «всушников» голыми и босыми.
- 08:50 «Дорожная карта» Киева осталась без рассмотрения.
- 03:44 Карма: оккупант Муйло на Донбассе подстрелил сам себя (ВИДЕО).
- 02:30 СБУ взяли в заложники семью военного Армии ЛНР.
Минобороны Украины решило оставить «всушников» голыми и босыми
Украинской армии грозит бедственное положение времён 2014 года, когда военные сами обеспечивали себя одеждой и амуницией. Именно так эксперты оценивают ситуацию, сложившуюся сегодня после того, как Минобороны массово заморозило закупки для ВСУ.
Украинские журналисты обратили внимание на информацию из открытых источников, которая свидетельствует о том, что за последние 8 месяцев Департаментом военных закупок украинского МО по разным поводам были отложены или отменены целый ряд важных тендеров.
Итак, в украинском оборонном ведомстве сочли, что нет необходимости закупать:
— 120 тысяч пар ботинок;
— 180 тысяч футболок и рубашек;
— 40 тысяч спальных мешков и другого важного обмундирования на общую сумму в полмиллиарда гривен;
— военной амуниции: 20 тысяч шлемов и 20 тысяч бронежилетов.
Кроме того, отменили и целый ряд крупных тендеров на горюче-смазочные материалы для танковых двигателей и дизельное топливо для тяжёлой бронетехники.
Глава Счётной палаты заявил, что из-за отмены или отсрочки тендеров Департамент оборонного ведомства не израсходовал более 10,6 млрд грн (28,31 млрд руб. — прим. РВ) и согласно украинским законам эту сумму уже не смогут использовать в следующем бюджетном году.
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«Дорожная карта» Киева осталась без рассмотрения
Представители Киева снова заблокировали рассмотрение «дорожной карты» в политической подгруппе
Координатор от ОБСЕ на основе проектов «дорожной карты» ЛДНР и Киева подготовил рабочий документ включающий в себя позиции обеих сторон конфликта, но должного влияния на эффективность работы украинской стороны это не возымело.
Украинский представитель в группе заявил, что «не помнит, чтобы обещал утверждение совместной «дорожной карты» в украинском парламенте», что само по себе уже делает «дорожную карту» мало применимой на практике.
Так же, он отказался, от рассмотрения проекта ЛДНР, под предлогом, что в состоянии работать только с одним документом и этот один — проект Киева. Правда выдвинул фантасмагорическую версию, что готов обсуждать и другой проект, если вместо авторства Луганска и Донецка, там будет стоять авторство РФ. Подтвердив, тем самым, что для Киева основная задача не урегулирование вооруженного противостояния, а наделение России ярлыком агрессора и стороны конфликта.
Он, так же, отметил, что украинские представители не смогли понять или прочитать замечания, представленные ЛДНР в отношении киевского проекта «дорожной карты» направленные им ещё две недели назад и требовал, чтобы ему непременно их зачитали устно. Получив отказ, заявил, что только представители Киева в группе ведут конструктивный диалог.
Т.о. «дорожная карта» Киева осталась без рассмотрения, т.к. 78% ее содержания прямо или косвенно противоречит Минским соглашениям. Но это не помешало представителям Украины заявить, что они намерены трудиться 24/7 и по количеству недель в году, только мешают ранее выставленные предусловия и безумная тяга к урегулированию конфликта.
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Карма: оккупант Муйло на Донбассе подстрелил сам себя (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
За прошедшие сутки огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.
Несмотря на снижение интенсивности боевых действий, ВСУ продолжают нести небоевые потери.
Основными причинами небоевых потерь являются низкий уровень профессиональной подготовки и полное отсутствие контроля за подчиненными со стороны командиров.
Так, 23 ноября на занятиях по огневой подготовке военнослужащий 80 одшбр рядовой Муйло выстрелил себе в ногу из автомата АК-74. Данное происшествие произошло по причине несоблюдения обучаемым требований безопасности при обращении с оружием и самоустранения от выполнения своих обязанностей руководителя стрельб.
Пострадавший доставлен в медучреждение н.п. Счастье, проводится разбирательство сотрудниками ВСП.
На фоне распространения инфекции коронавируса, в частях и соединениях ВСУ в зоне ответственности ОТГ «Север» снижается уровень морально-психологического состояния.
Отмечены случаи заболевания у боевиков 92 омбр, прибывших для ротации 30 бригады. Так, 22 ноября пять военнослужащих соединения были госпитализированы в медучреждение н.п. Северодонецк с диагнозом «двухсторонняя пневмония», у троих из них тест на коронавирус дал положительный результат.
Кроме того, всех военнослужащих, которые контактировали с зараженными боевиками, комбриг Федосенко перевел на казарменное положение с полным запретом на выход из расположения части.
Однако помещенные на карантин военнослужащие назначаются в суточные наряды и боевое дежурство на передовые позиции.
По данным от отдела ВСП по Луганской области, отмечен рост правонарушений, связанных с хищением оружия и боеприпасов в период проведения ротационных мероприятий.
Так, 21 ноября сотрудниками ВСП при досмотре прибывшей на погрузку на ж/д станцию Бахмут техники 30 омбр, в одной из БМП был выявлен тайник с оружием.
Всего обнаружено два автомата АК-74 — № 615874 и № 245623, 2160 патронов 5,45 мм и три гранаты РГД-5. В ходе предварительного расследования установлено, что механик-водитель о существовании тайника не знал, ему была поставлена задача командиром роты загрузить ящик с маркировкой ЗИП в свою боевую машину.
На данный момент в ППД соединения, в н.п. Новгород-Волынский, работает следственная группа ВСП совместно с сотрудниками СБУ, проводится досмотр всей прибывающей из зоны «ООС» техники.
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СБУ взяли в заложники семью военного Армии ЛНР
Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики задокументирован факт противоправных действий со стороны спецслужб Украины в отношении членов семьи военнослужащего Народной милиции ЛНР Юрия Привалова, проживающих на временно оккупированной территории Луганщины.
Подробности «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.
Привалов сообщил, что сотрудники СБУ использовали методы психологического воздействия, принуждая их к сотрудничеству. За отказ от содействия СБУ способствовала увольнению с работы его жены и исключению из школы сына. При попытке семьи Привалова выехать в ЛНР, им было сообщено, что покидать подконтрольную Украине территорию запрещено.
Таким образом, по факту Служба безопасности Украины взяла семью военнослужащего ЛНР в заложники.
Многочисленные факты убедительно доказывают, что украинские спецслужбы не просто нарушают права человека, признанные мировым сообществом, но и взяли за основу своей деятельности тактику террора.
«Обращаем внимание граждан Республики, что сотрудничество с иностранными спецслужбами запрещено законодательством Республики и грозит уголовной ответственностью с наказанием на срок до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Согласно примечанию ст. 335 УК ЛНР («Государственная измена») и ст. 336 УК ЛНР («Шпионаж»), своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству является основанием для освобождения от уголовной ответственности», – напомнили в ведомстве.
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