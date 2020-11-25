Украинской армии грозит бедственное положение времён 2014 года, когда военные сами обеспечивали себя одеждой и амуницией. Именно так эксперты оценивают ситуацию, сложившуюся сегодня после того, как Минобороны массово заморозило закупки для ВСУ.

Украинские журналисты обратили внимание на информацию из открытых источников, которая свидетельствует о том, что за последние 8 месяцев Департаментом военных закупок украинского МО по разным поводам были отложены или отменены целый ряд важных тендеров.

Итак, в украинском оборонном ведомстве сочли, что нет необходимости закупать:

— 120 тысяч пар ботинок;

— 180 тысяч футболок и рубашек;

— 40 тысяч спальных мешков и другого важного обмундирования на общую сумму в полмиллиарда гривен;

— военной амуниции: 20 тысяч шлемов и 20 тысяч бронежилетов.

Кроме того, отменили и целый ряд крупных тендеров на горюче-смазочные материалы для танковых двигателей и дизельное топливо для тяжёлой бронетехники.

Глава Счётной палаты заявил, что из-за отмены или отсрочки тендеров Департамент оборонного ведомства не израсходовал более 10,6 млрд грн (28,31 млрд руб. — прим. РВ) и согласно украинским законам эту сумму уже не смогут использовать в следующем бюджетном году.