Германия в очередной раз напомнила Соединенным Штатам о своей позиции, касательно "Северного потока-2". Однако американские власти продолжают настаивать на своей агрессивной внешней политики.

По мнению немецкого правительства, санкционная политика по отношению к "СП-2" нарушает международное право. В связи с чем, Германия будет тщательно следить за дальнейшими дискуссиями и в конгрессе США.

Ранее, правительство США связались с европейскими компаниями, которые являются участниками в строительстве газопровода, предупредив о скором введении санкций. По этой причине Восточный комитет немецкой экономики обратился к американскому представителю Ненси Пелоси, в котором настоятельно порекомендовали отказаться от экономических штрафов.

«Американские демократы хотят ввести новые, экстерриториальные санкции против проекта «Северный поток 2» за счет европейских компаний», отмечалось в сообщении.

Напомним, сейчас строительство двух труб газопровода находится в опасности. Причиной всему происходящему стал сниженный природный газ, который Соединенные Штаты хотят продвинуть в Евросоюз.