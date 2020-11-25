Главная » Политика

США пытаются воспользоваться европейскими компаниями, чтобы сорвать постройку “Северного потока-2″

16:07. 25 ноября 2020 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Германия в очередной раз напомнила Соединенным Штатам о своей позиции, касательно "Северного потока-2". Однако американские власти продолжают настаивать на своей агрессивной внешней политики.

1520837727_9ab79d590fb6cea911eee4a26294bad8f66eb2e7d2e6979eb8pimgpsh_fullsize_distr

По мнению немецкого правительства, санкционная политика по отношению к "СП-2" нарушает международное право. В связи с чем, Германия будет тщательно следить за дальнейшими дискуссиями и в конгрессе США.

Ранее, правительство США связались с европейскими компаниями, которые являются участниками в строительстве газопровода, предупредив о скором введении санкций. По этой причине Восточный комитет немецкой экономики обратился к американскому представителю Ненси Пелоси, в котором настоятельно порекомендовали отказаться от экономических штрафов.

 «Американские демократы хотят ввести новые, экстерриториальные санкции против проекта «Северный поток 2» за счет европейских компаний», отмечалось в сообщении.

Напомним, сейчас строительство двух труб газопровода находится в опасности. Причиной всему происходящему стал сниженный природный газ, который Соединенные Штаты хотят продвинуть в Евросоюз.

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Доллар пока ещё не обвалился: о ситуации вокруг возможного финансового краха США
... своей внутренней экономической системы. Пытаются снимать судно-процентную ренту от...МВФ, Всемирного банка, ФРС США вскрыть европейский рынок, суметь добиться более благоприятных.... Разве Россия не может воспользоваться этим моментом упадка гегемона для...
Как США оккупировали Сибирь в 1918
..., до сих пор всё это пытаются списать на Сталинскую Россию. Посол... Шерман, выступая в конгрессе США, предложил воспользоваться случаем для покорения Сибири. Сенатор... года американцы появились на Севере Европейской территории России, на мурманском побережье...
Бэкграунд, выпуск-260 за 9 июня 2012
... языке. Практически все сокурсники воспользовались для этой цели дубовыми интернет...себе вековечную агрессивную воинственность западного, европейского человека.. И совсем не ...обычного.  В прошлом веке в США пытались бороться с этим недугом хирургическим...
Семья народов незападных цивилизаций
... в зависимость от США, которые не преминут воспользоваться своим монопольным положением... накопления капитала на европейском континенте. Но кризис европейской экономики в последние...базы, и вместе с которыми США пытаются, в противовес Китаю, создать ...
Взять почту, телеграф, телефон? Нет, подобрать ВАДА, ОБСЕ, ООН
...докатились до прямых угроз, пытаясь заставить наших спортсменов отозвать заявления...-министру Израиля не откажешь. США пробуют воспользоваться тем, что осталось от...также беспилотных летательных аппаратов на европейском континенте. Германия призывает расширить...
Необходимо немедленно законодательно ограничить вредоносное воздействие Закона о правах человека
...такими отверженными, какими их пытаются представить. Единственное, чем...время корейской войны, пытаясь не допустить распространения коммунистической...Это позволило бы Америке воспользоваться правом вето. Так или...во главе с США, а не европейские институты. Даже ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)