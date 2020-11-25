Зеленский излечился от ковида и на радостях записал ролик о счастье

Президент Украины поделился, насколько он рад вернуться к работе в обычном режиме, и присоединиться к команде 287 000 сограждан, которые победили COVID-19, и продолжать развивать страну.

Как сообщает Украинская правда, президент Владимир Зеленский считает, что новостийщики «молчат» о хорошем, поэтому записал очередное видео, где рассказал о понятии «счастье» в этом году и анонсировал законодательные инициативы для экономической поддержки бизнеса.

«Оказалось, что в 2020 году счастье может приносить такое необычное сочетание четырех слов: «РНК возбудителя не обнаружено». На простом языке это означает, что мой тест на COVID-19 отрицательный. Всем спасибо за поддержку», — рассказал Зеленский в своём ролике.





По словам Зеленского, пока страна переживала первый локдаун выходного дня, власть проводила «брейнсторминг выходного дня» и подготовила ряд шагов для поддержки предпринимателей.

В Верховную Раду в ближайшее время будут представлены законопроекты относительно мер по экономической поддержки граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями.

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Владимир Карасёв: Ядерная Украина — это обезьяна с гранатой

После гибели Советского Союза, Украина незаслуженно получила в наследство мощнейший военно-промышленный комплекс и ядерный щит

УССР была одной из наиболее развитых промышленных регионов Советского Союза.

Перед ведущими державами мира встал вопрос, как поступить с ядерным потенциалом, оставшимся на украинской территории.

А это более 1000 ядерных боеголовок.

Украина вместе с «нэзалэжностью» получила третий по величине ядерный арсенал в мире.

США и Россия с помощью Будапештского меморандума быстро разоружили Украины. И это правильно, о чем позже!

Кроме того оборонка Украина располагала внушительным флотом сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков межконтинентальной дальности и заводами, производящими широкий спектр современных систем вооружения.

Немного статистики:

На вооружении Украины в начале 90-х было 176 межконтинентальных баллистических ракет (130 СС-19 и 46 СС-24), 43 стратегических бомбардировщика (23 Ту-95 и 20 Ту-160), 241 тактический бомбардировщик (90 Ту-16, 70 Ту-22, 81 Ту-22М), 20 самолетов ИЛ-78 для дозаправки в воздухе, 245 штурмовиков Су-24, 80 модернизированных тяжеловесных перехватчиков МиГ-25 и 260 истребителей МиГ-29 и Су-27 четвертого поколения. Любая страна с подобным арсеналом входила бы в тройку военных сверхдержав, уступая лишь США и России. Но это не про Украину!

Было разворовано и распродано за 30 лет всё!

Советские технологии, связанные с двигателями баллистических ракет межконтинентальной дальности и советской космической программой оказались в Китае, Иране и Северной Корее.

Единственную в мире помимо американской, верфь в городе Николаев способная строить авианосцы сейчас производит рыболовецкие катера и яхты, малые пограничные катера, а также делает ремонт коммерческих яхт. А советские крейсера были порезаны на металлолом, либо проданы в Китай и Индию по цене металлолома.

Украинское конструкторское бюро Антонова, производившее одни из самых современных самолетов в мире, успешно было уничтожено при президенте Украины Зеленском.

Соединенные Штаты, нагнувшие Украину с первых дней выхода из СССР, диктовали свою волю и продолжают ее все эти годы.

Именно Вашингтон дал распоряжение Киеву отказаться от мегасделки с Пекином о продаже советских стратегических бомбардировщиков Ту-160. Самолеты были порезаны на металлолом.

Попытки сделать страну крупным производителем боевых танков не увенчались успехом, несмотря на поиск улучшенного варианта Т-80 в рамках программы Т-84 Оплот.

Русские танки оказались лучше по всем показателям, включая цену. Украинская танковая промышленность, вероятно, будет медленно умирать в ближайшие несколько лет. Экономический кризис привел к тому, что Украина не может использовать в полной мере Т-84 в собственной армии. Их практически нет. Почти все танковые подразделения ВСУ используют старые платформы Т-64 и Т-80, унаследованные от Советского Союза.

Кстати, зарубежные военный эксперты отметили, что в войне в Донбассе украинские танки зарекомендовали себя отвратительно, и легко уничтожались ополченцами Новороссии. И это при том, что на танках были применены новейшие системы броневой защиты.

Сегодня ВВС Украины полагаются на тот же парк платформ МиГ-29 и Су-27 советского производства. Но разница в том, что подобные самолеты в России прошли ряд обновлений, и усилены технологями от активных ракет класса «воздух-воздух» с радиолокационным наведением до современных датчиков и систем радиоэлектронной борьбы. В 2014 году ПВО Донецкой и Луганской народных республик уничтожили практически весь авиаарсенал ВВС Украины.

В 2013 году, в первые дни Майдана, я неоднократно говорил с одним из советских авторитетных военных специалистов, который лично приложил все усилия и возможности для уничтожения ядерного арсенала Украины.

По его словам, националисты успешно оседлали первого президента Украины Кравчука и мечтали о ядерном ударе по России. Мой собеседник имел со своей стороны определенной влияние на Кравчука и, по сути, заставил его пойти на соглашение с Москвой и Вашингтоном. Страшно представить, что было бы сейчас, если бы на фоне последних событий на Украине при власти нацистов и политических баранов в их руках еще было и ядерное оружие.

Цитата советского, украинского, а ныне уже российского военного специалиста:

«Мы не могли допустить, чтоб в результате Беловежского переворота в руках бандеровцев оказалось ядерное оружие. Кравчук был куплен за относительно небольшие деньги. Я лично занимался вывозом ракет в Россию. Ядерная Украина – это обезьяна с гранатой! Я даже представить себе это не могу! Поэтому лишение Украины ядерного статуса – это очень и очень хорошо».

Когда я задал вопрос, смогут ли горячие головы в Киеве воссоздать ядерное оружие, эксперт ответил отрицательно. По его словам, это уже невозможно никак сделать.

Гранату мы забрали и сейчас обезьяна скачет с кастрюлей на голове последние 7 лет.

Владимир Карасев, специально для News Front

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Украинцев приглашают в ресторан голодомора (ФОТО)

Близится так называемый день памяти жертв «голодомора», который указом Кучмы приказано отмечать в четвёртую субботу ноября и в преддверии «годовщины» на Украине разродились очередным безумным «креативом» — виртуальным рестораном. Создали его студенты Украинской академии лидерства, утверждая, что часть рецептов воссоздавали «по рецептам своих бабушек и дедушек». Опустим тот факт, что бабушки и дедушки современных студентов, а предполагается, что им от 17 до 22 лет, никак не могли помнить то время, даже если и родились в 30-е годы, посмотрим, что же предлагается в «ресторане»: а это блюда, которые якобы ели в голодные годы — травяники (выпеченный хлебец из натертой травы, замешанный на горячей воде с добавлением семян льна); караваи (испеченные мелко измельченные картофельные отходы с остатками зерен, замешанные на горячей воде); затируха (запеченное тесто из муки, коры березы и воды) и прочие. Есть в этом «онлайн-меню» и кнопка «Посмотреть цену»: нажимая на неё, видим такой текст «Цены этого блюда — возможность выжить украинцам, которым посчастливилось выдержать голодную зиму. Весной было полегче, потому что всходил бурьян, щавель, лобода». Мы нисколько не умаляем ужасов и трагедии голода: голод был и в начале ХХ века, был и в 30-е годы в Поволжье и других регионах, был он и в Великую Отечественную. Но некрофильские танцы вокруг якобы спланированного против украинцев «голодомора» не имеют отношения ни к исторической памяти, ни к исторической правде.

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Старый Зе вернулся. Блог номер 5

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