Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 25 ноября 2020
- 06:00 План по Карабаху рухнул: у врага есть новые мишени для удара по России (ВИДЕО).
- 01:58 СРОЧНО: Израиль нанес удар по Сирии (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:30 Эрдоган позвонил Путину, чтобы обсудить Карабах.
План по Карабаху рухнул: у врага есть новые мишени для удара по России (ВИДЕО)
Несмотря на скепсис некоторых экспертов, полагающих, что объявленное перемирие в Нагорном Карабахе лишь временная мера, бессмысленная война остановлена. Да, стороны всё же не помирились: Азербайджан по-прежнему хочет взять весь регион под свой контроль, а Армения не примет отказ от территорий.
Тем не менее российские миротворцы обеспечивают автономию региона, причём с согласия обеих сторон. Что немаловажно, главная угроза в лице Турции и её наёмников изолирована, а её «миротворцы» остались не приглашенными для решения конфликтной ситуации.
Казалось бы, и противостояния с Западом в этой истории как такового нет, всё переходит в некую «нежную фазу» (как выразился политолог Михаил Чернов). Однако поводов для того, чтобы расслабиться, нет.
Наши «партнеры» находятся в постоянном поиске новых «болевых точек», а это значит, что попытка разжигания нового очага конфликта, вероятно, лишь вопрос времени. Но куда же снова может просочиться влияние Запада? Ведь это не обязательно должен быть новый регион.
Наиболее реальным кажется ситуация с раскачкой Кавказа, который уже давно всячески подогревают зарубежные фонды. В крайнем случае, всегда можно снова зайти через Грузию, охотно желающую всё-таки оттяпать Южную Осетию. Попытки оказать давление на Москву через кавказское направление не прекращались и, видимо, прекращаться не будут.
Да, сейчас всё противостояние застопорилось на уровне санкций и примитивных гибридных действий, однако «большая игра» не окончена и основной фазы Запад так и не добился. Всё-таки основной взор как был, так и остается направлен на Кавказ — сложный регион со своей спецификой.
Причина такого пристального внимания, как и всегда, заключается в желании установить контроль за важным транзитным путем каспийских углеводородов. Для этого достаточно лишь грамотно сыграть на настроениях жителей региона.
Поскольку Нагорный Карабах отошёл на второй план (во многом из-за самоуверенной неудачной игры Эрдогана), следует ожидать попыток обострения в Южной Осетии и Абхазии.
Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
СРОЧНО: Израиль нанес удар по Сирии (ФОТО, ВИДЕО)
ВВС Израиля нанесли авиаудар со стороны оккупированных сирийских Голан по району на юге провинции Дамаск.
Удар был нанесен в 23:50 по местному времени.
«Израиль атаковал район высоты Манэе рядом с деревней Рувейхания к югу от Эль-Кунейтра (в провинции Дамаск)», — сообщает сирийское издание «Аль-Ватан».
Сирийские ПВО отразили часть ударов, в результате агрессии был нанесен лишь материальный ущерб.
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Эрдоган позвонил Путину, чтобы обсудить Карабах
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили реализацию трехстороннего заявления по Карабаху, работу Центра по контролю за прекращением огня, отметили необходимость полного выполнения мер для налаживания мира.
Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщает пресс-служба Кремля.
«Детально и во всех аспектах обсуждён ход реализации договорённостей, зафиксированных в Заявлении Президентов России, Азербайджана и Премьер-министра Армении от 9 ноября по Нагорному Карабаху.
Владимир Путин информировал о деятельности российских миротворцев, эффективно обеспечивающих поддержание режима прекращения огня и безопасность гражданского населения.
Подчёркнута также приоритетность решения неотложных гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры, сохранением религиозных и культурных объектов.
Проведён обмен мнениями в связи с ведущейся работой по созданию Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта.
С обеих сторон отмечена необходимость последовательного и полного выполнения решений, направленных на обеспечение стабильности и налаживание мирной жизни в регионе», — говорится в сообщении
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
не рухнул но рухнет накопано много волчьих ям карабах нахичевань приднестровье абхазия донбасс крым без воды с мостом в зубах, курили? ясен пень в любое время пыхнет снова.
И этих ещё хотят на шею России посадить…