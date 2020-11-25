Несмотря на скепсис некоторых экспертов, полагающих, что объявленное перемирие в Нагорном Карабахе лишь временная мера, бессмысленная война остановлена. Да, стороны всё же не помирились: Азербайджан по-прежнему хочет взять весь регион под свой контроль, а Армения не примет отказ от территорий.

Тем не менее российские миротворцы обеспечивают автономию региона, причём с согласия обеих сторон. Что немаловажно, главная угроза в лице Турции и её наёмников изолирована, а её «миротворцы» остались не приглашенными для решения конфликтной ситуации.

Казалось бы, и противостояния с Западом в этой истории как такового нет, всё переходит в некую «нежную фазу» (как выразился политолог Михаил Чернов). Однако поводов для того, чтобы расслабиться, нет.

Наши «партнеры» находятся в постоянном поиске новых «болевых точек», а это значит, что попытка разжигания нового очага конфликта, вероятно, лишь вопрос времени. Но куда же снова может просочиться влияние Запада? Ведь это не обязательно должен быть новый регион.

Наиболее реальным кажется ситуация с раскачкой Кавказа, который уже давно всячески подогревают зарубежные фонды. В крайнем случае, всегда можно снова зайти через Грузию, охотно желающую всё-таки оттяпать Южную Осетию. Попытки оказать давление на Москву через кавказское направление не прекращались и, видимо, прекращаться не будут.

Да, сейчас всё противостояние застопорилось на уровне санкций и примитивных гибридных действий, однако «большая игра» не окончена и основной фазы Запад так и не добился. Всё-таки основной взор как был, так и остается направлен на Кавказ — сложный регион со своей спецификой.

Причина такого пристального внимания, как и всегда, заключается в желании установить контроль за важным транзитным путем каспийских углеводородов. Для этого достаточно лишь грамотно сыграть на настроениях жителей региона.

Поскольку Нагорный Карабах отошёл на второй план (во многом из-за самоуверенной неудачной игры Эрдогана), следует ожидать попыток обострения в Южной Осетии и Абхазии.

Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»