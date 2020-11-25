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Как реализовать мечту и создать свой Рай на Земле. Образ Селения Будущего

22:23. 25 ноября 2020 101 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LIWkMNctFZc

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 15398 9180
    Maleos 25 ноября 2020 в 22:50

    И кто только не создавал себе рай на земле! Только было создал и начал кайфовать – тут же пришёл вечный жыд, дал бабок взаймы под проценты и стал кайфовать сам. Так и тянется эта фуйня чёрт знает скока времени: у жыда – рай и коммунизьм, у остальных – ад прямо там, где у жыда рай. И мы ещё удивляемся: и почему это жыды ада ваще не боятся?!..

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