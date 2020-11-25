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Я повторяю: у Бога нет отпусков, Он не помилует тебя от становления. Ты захотел быть? Бытие — это Бог. Он вернёт тебя в Свою житницу только после того, как ты мало-помалу сбудешься, после того, как твои труды обозначат тебя, ибо человек, как ты мог заметить, рождается очень медленно.
И кто только не создавал себе рай на земле! Только было создал и начал кайфовать – тут же пришёл вечный жыд, дал бабок взаймы под проценты и стал кайфовать сам. Так и тянется эта фуйня чёрт знает скока времени: у жыда – рай и коммунизьм, у остальных – ад прямо там, где у жыда рай. И мы ещё удивляемся: и почему это жыды ада ваще не боятся?!..