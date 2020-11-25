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Антарктида и Сталинский план преобразования мира. Лаврентий Гурждиев

22:22. 25 ноября 2020 121 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Уран и нефть, стратегическое могущество и научный интерес – Антарктида уже давно манит весь мир. Этот континент был открыт русскими моряками ровно 200 лет назад, но всероссийские торжества по этому поводу не проводились, первые лица страны не высказывались, тема в отечественных и мировых СМИ почти не поднималась. Забыт и подвиг на ледовом континенте советских моряков и лётчиков, не говоря о научноисследовательских свершениях. Об этих и многих других неизвестных сторонах Антарктиды, о геополитических играх вокруг неё и засекреченных договоренностях рассказывает в беседе с Андреем Фефеловым Лаврентий Гурджиев.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9tKPkpHVcXg

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