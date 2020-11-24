Дьяволу , Вань , противостань.

Богу непослушные - сердца двоедушные.

Нищета и посрамление отвергает учение.

Праведник есть - досыта не ест.

Распущенный куда не ходит, нигде мудрости не находит.

Кричал. С концом радости приходит печаль.

Мудрый зла боится , злой со злом спать ложится.

Терпение, усердие и труд прибыль дают.

От зависти , знает люд , кости гниют.

Ненавидящий обличения погибнет в мучении.

Весёлое сердце , Тит , лицо веселит.

Сердечных призвание поиск знания.

Вспыльчивость , дочки , распрей источник.

Что человек мает , то сердце выбирает.

Мудрость краше злата была , милее серебра.

Гордости шествие смерти предшествует.

С кроткими мирись с гордыми разбегись.

Возмущённость есть и была предтеча зла.

Глупца беги скорей он опасней зверей.

Сребролюбия камень воздержанием устраняется нами.

Лечи и в начале терпением печали.

Уныния невезение устраняется отрезвлением.

От тщеславия немало бед - стремление к смирению и его нет.

И ныне любовью лечится гордыня.

Аскетизм гонит взашей яд страстей.

Немощи и неспособности в нас много без Бога.

Смирение и нате врата благодати.

Повеление - почтение, смирение, кротость и долготерпение.

Разум, Толька, нам подпорка.

Знание. Изволь, ритмов роль.

Лучшего ищи, над малым трепещи.

Трудная работа - терпение и забота.

Оживляет вновь память любовь.

Родителям не послушание, но почитание.

Внимание, забота, уважение, не небрежение.

Свобода, вник, зла проводник.

Русским, известно везде и в космосе тесно.