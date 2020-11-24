юджэ
Дьяволу , Вань , противостань.
Богу непослушные - сердца двоедушные.
Нищета и посрамление отвергает учение.
Праведник есть - досыта не ест.
Распущенный куда не ходит, нигде мудрости не находит.
Кричал. С концом радости приходит печаль.
Мудрый зла боится , злой со злом спать ложится.
Терпение, усердие и труд прибыль дают.
От зависти , знает люд , кости гниют.
Ненавидящий обличения погибнет в мучении.
Весёлое сердце , Тит , лицо веселит.
Сердечных призвание поиск знания.
Вспыльчивость , дочки , распрей источник.
Что человек мает , то сердце выбирает.
Мудрость краше злата была , милее серебра.
Гордости шествие смерти предшествует.
С кроткими мирись с гордыми разбегись.
Возмущённость есть и была предтеча зла.
Глупца беги скорей он опасней зверей.
Сребролюбия камень воздержанием устраняется нами.
Лечи и в начале терпением печали.
Уныния невезение устраняется отрезвлением.
От тщеславия немало бед - стремление к смирению и его нет.
И ныне любовью лечится гордыня.
Аскетизм гонит взашей яд страстей.
Немощи и неспособности в нас много без Бога.
Смирение и нате врата благодати.
Повеление - почтение, смирение, кротость и долготерпение.
Разум, Толька, нам подпорка.
Знание. Изволь, ритмов роль.
Лучшего ищи, над малым трепещи.
Трудная работа - терпение и забота.
Оживляет вновь память любовь.
Родителям не послушание, но почитание.
Внимание, забота, уважение, не небрежение.
Свобода, вник, зла проводник.
Русским, известно везде и в космосе тесно.
Браво
Кто проповедь читать захочет людям,
Тот жрать не должен слаще, чем они.
(А.С.Пушкин)