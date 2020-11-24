Седьмой флот США объяснил вхождение своего эсминца «Джон Маккейн» в российские воды под Владивостоком. По мнению американских военных, они не нарушили границы России, а лишь проводили операцию «по обеспечению свободы судоходства».

Об этом говорится в заявлении флота, обнародованном во вторник, 24 ноября.

«Проведением этой операции (…) США продемонстрировали, что эти воды не территориальное море России и США не соглашаются с заявлением России, что залив Петра Великого — это „историческая бухта“, согласно международным законам», — заявило командование Седьмого флота, в зону ответственности которого входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана.

Как отмечается в заявлении, систему, по которой залив Петра Великого входит в российские территориальные воды, власти СССР объявили в 1984 году.

«Эта операция по обеспечению свободы навигации (FONOP) позволила поставить под сомнение чрезмерные российские территориальные претензии.

Она поддержала права, свободы и возможность законно использовать морское пространство в соответствии с положениями международного права», — добавили в Седьмом флоте.

Как ранее сообщала «Русская Весна», эсминец США вошел в российские воды в заливе Петра Великого, углубившись за линию морской границы на 2 километра около 06:17 по московскому времени. За американским эсминцем следил большой противолодочный корабль ТОФ «Адмирал Виноградов».

Когда границы были нарушены, он по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя. После полученного предостережения и смены курса российским судном на эсминец «Джон Маккейн» американский корабль сразу вышел в нейтральные воды.