В США нагло объяснили, зачем эсминец «Джон Маккейн» нарушил российскую границу (ВИДЕО)
Седьмой флот США объяснил вхождение своего эсминца «Джон Маккейн» в российские воды под Владивостоком. По мнению американских военных, они не нарушили границы России, а лишь проводили операцию «по обеспечению свободы судоходства».
Об этом говорится в заявлении флота, обнародованном во вторник, 24 ноября.
«Проведением этой операции (…) США продемонстрировали, что эти воды не территориальное море России и США не соглашаются с заявлением России, что залив Петра Великого — это „историческая бухта“, согласно международным законам», — заявило командование Седьмого флота, в зону ответственности которого входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана.
Как отмечается в заявлении, систему, по которой залив Петра Великого входит в российские территориальные воды, власти СССР объявили в 1984 году.
«Эта операция по обеспечению свободы навигации (FONOP) позволила поставить под сомнение чрезмерные российские территориальные претензии.
Она поддержала права, свободы и возможность законно использовать морское пространство в соответствии с положениями международного права», — добавили в Седьмом флоте.
Как ранее сообщала «Русская Весна», эсминец США вошел в российские воды в заливе Петра Великого, углубившись за линию морской границы на 2 километра около 06:17 по московскому времени. За американским эсминцем следил большой противолодочный корабль ТОФ «Адмирал Виноградов».
Когда границы были нарушены, он по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя. После полученного предостережения и смены курса российским судном на эсминец «Джон Маккейн» американский корабль сразу вышел в нейтральные воды.
Скорее всего скоро самолёт или подлодка России случайно нарушит границы США.
не думаю,наш законник все делает по международному праву ,даже один остался ,не поздравившем Байдена ,пока бумаги и подписи не соблюдены.
Потопить надо один-другой их кораблик, да сбить столько же самолётов-нарушителей, потом извиниться, мол, попутали… И больше не будут к нам вторгаться…
Разве такое возможно?
Если пёс бросается на хозяина,его уничтожают.
При андропове же было такое… Да и “хозяева” значительно ослабли…
Это обычная рядовая пиндосовская провокация. Что мы должны делать в таком случае? Отвечать тем же. Пусть над этим эсминцем полетает СУшка. С ракетами. Негласные правила,-самолет должен делать облет корабля по ходу его движения,или навстречу,но не “в борт”,это подразумевает боевую атаку. А с ушлепками можно и поперек пролететь. Сбить не собьют конечно,но штанишки у пиндосовских вояк могут стать мокрыми.
Жыдосаксы https://pbs.twimg.com/media/DK0nqarW0AAPaWQ.jpg пытаются пересмотреть итоги 2-й мировой и в этом им мешает только Россия. Если на территории СССР будет продолжаться беззаконие, начатое Горбатым https://mmanificarum.blogspot.com/p/blog-page_85.html, жыдосаксы Россию ушатают и мир таки переделят под себя. Путин начал законный порядок восстанавливать https://mmanificarum.blogspot.com/2020/11/blog-post_15.html, но ему не хватает поддержки населения, чтобы быстро завершить начатое. Населению пора бы уже очухаться https://mmanificarum.blogspot.com/2020/11/blog-post_0.html