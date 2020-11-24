Если в советские времена шутили: «Пиночет оттягивает свой конец» — неудачный заголовок политического комментария, от которого открещивается несколько наших изданий, то сегодня можно уже говорить, что свой конец оттягивает Трамп

Правда при этом он пытается сделать и полезное дело – излечить американскую избирательную систему.

С ленты. Как сообщает The Buffalo Chronicle,

«американские мафиози в Филадельфии, штат Пенсильвания, помогли Джо Байдену с фальсификацией на голосовании. Об этом сообщает со ссылкой на источники, близкие к боссу филадельфийской мафии Джоуи Мерлино. Как стало известно собеседнику издания, Мерлино, известный как Тощий Джоуи, и его команда изготовили порядка 300 тысяч поддельных бюллетеней в пользу Байдена по заказу его штаба. По его словам, представители кандидата от демократов за несколько часов до закрытия избирательных участков в ночь выборов выдали Мерлино несколько коробок с пустыми бюллетенями. Он отвез их в два частных дома на юге Филадельфии, где его люди занялись подделкой».

Точность информации вызывает, конечно, вопросы. С одной стороны связи американской мафии с политикой в США не раз провоцировали разные скандальные ситуации и подозрения, с другой, смущает тот факт, что «Тощий Джоуи» так неожиданно перебежал из окопа победителя в окоп побежденного. Редкий случай. Зачем? Впрочем, мафиози, ребята обидчивые: возможно, что-то с чем-то не склеилось.

В любом случае, правда это или выдумка, но это еще раз заставляет задуматься над нелепой и архаичной (на мой субъективный, разумеется, взгляд) избирательной системой США. Попытки Трампа доказать ее несовершенство американской демократии только на пользу.

Если, конечно, в принципе признавать, что «демократия» где-то в нашем мире существует. Манипуляции политиков над своими избирателями везде различны, но что уж есть, то есть. Однако и иллюзионисты работают над совершенствованием своих трюков. Почему бы американским «демократам» не последовать их примеру.

Петр Романов

Источник: https://news-front.info/2020/11/23/tramp-pytaetsya-izlechit-amerikanskuyu-izbiratelnuyu-sistemu/