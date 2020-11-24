Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник, 23 ноября, после долгой задержки принял самое трудное для себя решение, он начал сдавать позиции и дал распоряжение главе Управления по общим вопросам администрации США Эмили Мерфи «делать, что нужно» по передаче власти Джо Байдену. Об этом Трамп сообщил в Twitter.

«Я рекомендую Эмили и ее команде делать то, что необходимо относительно первоначальных протоколов. И я сказал своей команде делать то же самое», — написал он.

При этом он не стал признавать свое поражение на выборах, а дал понять, что намерен продолжать судебные тяжбы и верит в свою победу:

«Наше дело решительным образом продолжается, мы продолжим борьбу, и я верю, что мы победим».

Трамп также заявил, что Мерфи подвергалась «приставаниям, угрозам и плохому обращению» за свою «твердую верность» США

Тем временем, федеральные власти США объявили о готовности передать власть избранному президенту Джозефу Байдену.

По их данным, администрация Дональда Трампа уведомила администрацию Байдена о готовности передать полномочия. Соответствующее заявление сделала в письме глава Управления общих служб Эмили Мерфи.

Отмечается, что этот шаг стал первым на пути признания командой Трампа собственного поражения на выборах. Как подчеркнула Мерфи, на нее не оказывали давления, и решение она приняла самостоятельно.

Штаб избранного президента США Джо Байдена подтвердил в понедельник, 23 ноября, начало формальной процедуры передачи власти после того, как федеральные власти США признали его победу на президентских выборах. Также в штабе рассказали, с чего этот процесс начнётся.

«Глава Управления общих служб подтвердила, что избранный президент Джо Байден и избранная вице-президент Камала Харрис являются явными победителями выборов, и предоставила будущей администрации ресурсы и поддержку, необходимую для обеспечения плавной и мирной передачи власти», — говорится в заявлении исполнительного директора штаба Байдена Йоханнеса Абрахама.

«Это окончательное решение является определяющим административным действием, которое формально начинает процесс передачи власти в федеральных ведомствах», — подчеркивается в заявлении.

Абрахам также отметил, что передача власти начнется с обсуждений пандемии и нацбезопасности.

«В предстоящие дни официальные лица штаба по передаче власти начнут встречи с федеральными официальными лицами. Будет обсуждаться реакция на пандемию, будет проводиться полное рассмотрение наших интересов в области национальной безопасности. Мы также намерены получить полное представление о попытках администрации Трампа опустошить государственные учреждения», — заявил Абрахам.

Что имелось в виду не уточняется.