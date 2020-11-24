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Пролетарский Камень 24.11.2020

21:55. 24 ноября 2020 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Здравствуйте. В эфире информационного ресурса КРТ программа “Пролетарский Камень”. Ведущий Андрей Гожый. Которую мы проведём в форме диалога. И сегодня у нас в гостях очень интересная и яркая личность. Журналист, интеллектуал имеющий множество титулов Анатолий Александрович Вассерман. Здравствуйте.

Здравствуйте.

Как у вас настроение? Коронавирусная истерия не портит его вам?

Во-первых, особой истерии в моём окружении не наблюдается. То есть, понятно, что опасность серьёзная, но также понятно, что с нею потихоньку справляются. Во-вторых, лично мне крупно повезло, у меня обнаружен довольно высокий уровень антител от короновируса и обнаружили это в середине сентября и по примерным оценкам врачей хватит до середины марта. Но к этому времени, естественно уже многое изменится. Так что я вообще спокоен, но и в моём окружении тоже не наблюдается больших нервов, хотя надо сказать, что по-крайней мере двое из людей с которыми я хорошо знаком заразились и там будет видно, что с ними будет.

Пожелаем им скорейшего выздоровления. Ну раз мы затронули тему коронавируса, то прокомментируйте тезис. Сейчас многие говорят, что раз мировой буржуазии не удалось развязать новую войну, то они развязали мировую пандемию. И кроме медицинских методов борьбы применяют политические методы борьбы между государствами и между гражданами. Считаете ли вы это верным?

То что активно применяются политические методы борьбы, это несомненно. Но вот нынешний вирус судя по всему всё таки естественного происхождения. Я в своих комментариях не раз говорил: “До тех пор пока в китайской глубинке будут держать в одном и том же помещении птиц и свиней, до тех пор Китай будет оставаться родиной всё новых и новых опасных заболеваний”. Прежде всего вирусных. Кстати, меня в своё время очень позабавили крики о свином гриппе и о птичьем гриппе именно потому, что на самом деле любой грипп и птичий, и свиной. То есть новые формы возбудителей гриппа появляются в организмах птиц, а те из них, что могут быть опасны для человека отбираются в организме свиней…

Метки: видео блог, коронавирус, Украина

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/proletarskij-kamen-24-11-2020/

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