От чего зависят параметры бюджета на 2021-й и последующие годы. Как совместить задачи развития экономики и выполнения социальных обязательства. Как сделать помощь адресной, почему её получают в том числе очень богатые люди. Об этом и многом другом рассказывает доктор экономических наук, профессор Финансового университета Сергей Ануреев. Ведущая Елизавета Пашкова.Скачать книгу Сергея Ануреева: https://elibrary.ru/item.asp?id=43773888 илиhttps://cloud.mail.ru/stock/88Stpo5XKutGwMWHPoWBuwGdПоддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1BНовый сайт ДеньТВ http://dentv.ru/Портал Завтра.ру https://zavtra.ru/#ДеньТВ #экономика #бюджет #Ануреев #инвестиции #оттоккапитала

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SY7VXj5-sQc