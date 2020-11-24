Постковидный бюджет РФ: чего нам ждать. Сергей Ануреев
21:54. 24 ноября 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
От чего зависят параметры бюджета на 2021-й и последующие годы. Как совместить задачи развития экономики и выполнения социальных обязательства. Как сделать помощь адресной, почему её получают в том числе очень богатые люди. Об этом и многом другом рассказывает доктор экономических наук, профессор Финансового университета Сергей Ануреев. Ведущая Елизавета Пашкова.
Скачать книгу Сергея Ануреева: https://elibrary.ru/item.asp?id=43773888 или
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#ДеньТВ #экономика #бюджет #Ануреев #инвестиции #оттоккапитала
Скачать книгу Сергея Ануреева: https://elibrary.ru/item.asp?id=43773888 или
https://cloud.mail.ru/stock/88Stpo5XKutGwMWHPoWBuwGd
Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Новый сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Портал Завтра.ру https://zavtra.ru/
#ДеньТВ #экономика #бюджет #Ануреев #инвестиции #оттоккапитала