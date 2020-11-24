Все они, как и другие войны – находятся в смысловом контексте ПЕРЕДЕЛА СОБСТВЕННОСТИ. И являются продуктом перераспределительного бандитизма.

Вокруг нас жестоко полыхает - но Приднестровье или Курилы, Грузия или Армения, Донбасс и Крым – ТОЛЬКО ПРОЛОМЫ В СТЕНЕ АТАКОВАННОЙ КРЕПОСТИ .

Человек, познавший экономику, видит, что множество войн различны только с виду. А на самом деле это одна большая война, со множеством эпизодов, но очевидным образом и смыслом связанных между собой.

Но на самом деле проломы или трещины в стенах города – лишь средство проникнуть в сам город.

Понимаете, дорогие друзья, искатели истины – захватчиков, штурмующих крепость, проломы в её стене интересуют не сами по себе. Может показаться, что им очень нужно втиснуться в эти щели, и они так отчаянно занимаются этим, как будто это составляет весь смысл их жизни.

С одной стороны, это трезвый взгляд. С другой – наивный. Да, скорее всего, «короткое замыкание» будет в той точке, где искрит. Но если отключить электричество – то его не будет нигде. Искрить, кстати, тоже перестанет.

Где современному человеку ждать войны в ближайшее время с высокой долей вероятности? Военные аналитики, занимающиеся стратегией, и не очень сведущие в экономике, солидарно, всем хором называют очевидные точки, которые искрят . Это Приднестровье, Курилы, Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Донбасс и Крым, «балканский пороховой погреб» (скорее всего, попытаются дорезать сербов), Ближний Восток и т.п.

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Понимаете, если хулиганы твёрдо решили вас ограбить в тёмном переулке – они, в принципе, могут напасть сразу, без прелюдий и ненужных диалогов.

Но человек так устроен (загадка психологии), что чаще всего хулиганы перед нападением «докапываются», ведут какую-то словесную агрессию, изображают себя «пострадавшей и защищающейся стороной».

Трудно в новейшей истории найти такого агрессора, который честно бы сознался, что он агрессор. У Аттилы с этим проблем не было, но современным гитлерам непременно нужно материалов для их пропаганды.

И потому современные гитлеры находят узлы, территории – где существует какая-то казуистика, юридическая двойственность, накалённые противоречия. Гитлеры хотят НАЧАТЬ агрессию в этих точках – потому что там, с точки зрения пропаганды, это сделать удобнее всего.

Умные люди должны отличать ПРИЧИНУ от ПОВОДА.

Причина войны – это всегда перераспределение собственности, в первую очередь земельной, территориальной, но также и всякой иной (тут надобно отметить, что все виды собственности тесно и неразрывно между собой связаны).

Турецкому или европейскому хищнику нужны не то, чтобы конкретно взятые Карабах или Приднестровье, ему нужны просто новые земли, новые захваты, обладание новыми благами и ценностями. То, что под руку первым делом подвернулись Приднестровье или Карабах – только повод придраться. Не было бы этого повода – придумали бы другой. Не было бы никакого – начали бы вовсе без повода.

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Были войны за испанское наследство, за османское наследство, сегодня идут войны за «советское наследство». Конечно, в этих войнах есть накалённые точки, узлы противоречий, а есть более способные участки. Но в принципе захватчиков интересует ВСЁ пространство, когда-либо входившее в состав Российской Империи и Советского Союза.

Ведь территориальные потери русских – это одновременно с тем и территориальные приобретения кого-то другого. Один теряет – но другой-то приобретает!

Войн за Антарктиду не ведут, потому что там поверхность очень уж скудна на блага земные.

Но где нет вечных льдов – там царит азарт захватчиков.

«Спорные» территории поступают в игру первыми – но это не значит, что других территорий это не касается.

Почему?

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Всё, имеющее ценность – или кому-то принадлежит, или ещё не обнаружено.

Как обнаружат – так тут же присвоят. И оно будет кому-то принадлежать.

Принадлежность – не запись на бумажке. Я могу вам написать бумагу, что вам принадлежит Тадж-Махал. А вы мне можете написать бумагу, что мне принадлежат Азорские острова.

Если мы не сумасшедшие, то понимаем, что сколько бы не писали друг другу таких бумажек – ни Тадж-Махалом, ни Азорскими островами мы с вами не овладеем. Поэтому никакая бумажка не важна.

А что важно?

Принадлежность, обладание, владение – связаны с захватом и защитой.

Всё, имеющее ценность, захватывается. А потом охраняется. И принадлежность определяется способностью охранять. Неспособны мы больше что-то охранять – значит, оно перестало нам принадлежать.

Итак, желающие понимать, вот вам цепочка:

Обнаружение ценности => захват => владение => потеря в случае ослабления.

Из этого вытекает, что собственность и война – не просто рядом стоящие, близко родственные понятия. Это вообще одно понятие, две стороны одного явления. Они соотносятся как средства и цель, метод и результат, производство и потребление.

А именно: война есть производство всей конфигурации последующего потребления.

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Все прожекты о прекращении войн, при всём их прекраснодушии – маниловщина, пока в мире сохраняется частная собственность, к тому же с правом собственной безразмерности!

Мало того, что люди забирают у других людей какие-то блага для единоличного ими пользования, так ещё и объёмы этого захвата никак не ограничены. Это и создаёт истоки вечной войны.

Война – не только способ захвата новых территорий (где-то прикрытых фиговым листком каких-то «исторических границ», наиболее выгодных для данного государства). Это ещё и веками известный способ выпуска вовне внутренних проблем, внутреннего напряжения, внутренних конфликтов, неизбежных там, где одни у других силой или хитростью оттяпали все земные блага.

А потому Приднестровье или Карабах – не начало и не конец войне. Начало войны – частная собственность, а конец войне – ликвидация частной собственности. Пока существуют глухие заборы – их снова и снова будут пытаться передвинуть, каждый в свою пользу.

То же Приднестровье в 1980 году никак не напоминало землю конфликта, скорее, наоборот – казалось благодатным курортным раем…

Собственники, которые ненасытны – делают войну не ради принципов, а ради выгоды. Они вам новое Приднестровье сделают где угодно! Но пока им выгоднее (с точки зрения пропаганды) цепляться за старое.

Но вне решения проблемы капитализма, как такового, никакие решения локальных конфликтов никогда не станут окончательными.

Потому что любой локальный конфликт – всего лишь способ банды докопаться до прохожего, которого банда уже наметила в жертвы грабежа…

Александр Леонидов



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