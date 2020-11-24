Каратели тоталитарного режима Макрона напали на лагерь мирных мигрантов Париже, который толерантно расположился в районе Сен-Дени.Протестующие в лучших демократических традициях Украины разбили палаточный лагерь, взяв с собой теплую одежду и хорошее настроение. Но потерявший всякую народную поддержку Макрон решил устроить разгон парижского палаточного лагеря.По итогам этих ужасных событий, Тихановская призвала объявить французскую полицию террористической органиазцией и ввести против руководства МВД Франции мощные санкции.Франция будет свободной страной!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6351456.html