Нападение полиции на лагерь мигрантов в Париже
12:50. 24 ноября 2020 115 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Каратели тоталитарного режима Макрона напали на лагерь мирных мигрантов Париже, который толерантно расположился в районе Сен-Дени.
Протестующие в лучших демократических традициях Украины разбили палаточный лагерь, взяв с собой теплую одежду и хорошее настроение. Но потерявший всякую народную поддержку Макрон решил устроить разгон парижского палаточного лагеря.
По итогам этих ужасных событий, Тихановская призвала объявить французскую полицию террористической органиазцией и ввести против руководства МВД Франции мощные санкции.
Франция будет свободной страной!
Палаточки-то одинаковые, стройными рядами, чувствуется руководство и организация.
Не факт.Самые дешевые.