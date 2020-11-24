Главная » Невероятное в мире, Политика

Нападение полиции на лагерь мигрантов в Париже

12:50. 24 ноября 2020 115 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Каратели тоталитарного режима Макрона напали на лагерь мирных мигрантов Париже, который толерантно расположился в районе Сен-Дени.
Протестующие в лучших демократических традициях Украины разбили палаточный лагерь, взяв с собой теплую одежду и хорошее настроение.  Но потерявший всякую народную поддержку Макрон решил устроить разгон парижского палаточного лагеря.

















































По итогам этих ужасных событий, Тихановская призвала объявить французскую полицию террористической органиазцией и ввести против руководства МВД Франции мощные санкции.
Франция будет свободной страной!


Метки: Видео, мигранты, Париж, полиция, протесты, фотографии, Франция, юмор

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6351456.html

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Теракты в Париже. Ситуация в Европе
...Париже Полиция Бельгии задержала уже семь человек в рамках расследования террористических нападений в Париже..."джунгли" в Кале Как горел лагерь для беженцев. К оглавлению | ...президента Франсуа Олланда, который потворствовал мигрантам, резко упадут. А на коне...
Олег Воротников: "Я всегда ношу с собой молоток"
... отправили в депортационную тюрьму. Полиция никак не заинтересовалась нападением, потому что нелегалы... властей оно запугано нелегалами-мигрантами и ужасно ксенофобно. Мигрантов здесь особо и... было в Париже, когда у них взяли и закрыли лагеря, и беженцы...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...жестоким отношением к мигрантам. Организацию продвигает ...подготовкой в горных лагерях сопредельных стран,...Федерального управления уголовной полиции ФРГ, в...боливарианского режима, организовал нападение на посольство Кубы....с прибывшими из Парижа двумя господами....
Кто послал мюнхенского стрелка?
...года в поезде Амстердам-Париж тоже объявился террорист, ... Познавательного ТВ "Почему полиция США убивает негров"http....Это общий фон нападений приехавших мигрантов на германцев. Здесь...Брейвик тоже расстрелял молодёжный лагерь.Седьмое. Если стрельба затевается...
Кельнский психоз
...полицииа) Немецкая полиция боится применять силу в отношении мигрантов. После ...застреленный на днях в Париже энтузиаст был известен в ...осядут в одном из лагерей беженцев на Ближнем Востоке.... будет увеличивать число таких нападений и популярность таких партий....
Хроника гибели Германии
... про мусульманские анклавы Парижа и Марселя.Думал... грабежах квартир и нападений на немцев: "..., смартфоны, планшеты... Полицию вызывать не разрешили, мотивируя...дворе, были арабскими мигрантами и говорили на... деревни и палаточные лагеря. Представляете картину? ...

2 Комментария » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)