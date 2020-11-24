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... неприемлемы. Попробуем развеять этот миф, опираясь только на американские...» Москва 1997). Бэкграунд великого Голодомора Начало тридцатых - настоящая гуманитарная...Замалчивание правды о Великом Американском Голодоморе - консенсусное решение всей американской ...
... неприемлемы. Попробуем развеять этот миф, опираясь только на американские...» Москва 1997). Бэкграунд великого Голодомора Начало тридцатых - настоящая гуманитарная...Замалчивание правды о Великом Американском Голодоморе - консенсусное решение всей американской ...
Да, действительно, на эту будку 7х8 посмотришь, и всякий голодомор мифом покажется.