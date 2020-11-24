Китай запустил на Луну ракетоноситель "Long March-5" с аппаратом "Chang'e-5", который должен совершить посадку на Луне, собрать образцы грунта и вернуться с ними на Землю.Последняя миссия такого рода на Луну была аж 44 года назад.Запуск



Полная трансляция.





















































Для Китая это очередной важный этап его лунной программы.

Китайским товарищам удачи.



PS. Также Китай анонсировал строительство собственной космической станции "Небесный дворец". Начнут ее строить уже в 2021-м году. Достроить планируют в 2022-м.

На все это уйдет 12 пусков. На станции смогут находиться 3 космонавта, а во время ротации – 6.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6350798.html