Министр обороны России Сергей Шойгу 21.11.2020 г., в ходе встречи со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном, заявил, что на тот момент уже почти семь тысяч беженцев вернулись в Карабах.

Однако уже 22 ноября 2020 г. президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян на встрече в Ереване с премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что в регион, по данным учетного центра республики, за пять дней вернулись уже 25 тысяч человек.

Очень существенное различие цифр статистики вызвало вопросы у ряда журналистов, сетевых аналитиков и блогеров. Военкоры «Русской Весны» разобрались с причиной недопонимания, узнав подробности у своих источников.

Министерство обороны России на своем официальном сайте ежедневно выпускает информационный бюллетень, в котором, помимо всего прочего, отдельным пунктом идет количество беженцев, вернувшихся в Нагорный Карабах. Так почему же такая разница в цифрах?

Дело в том, что представители непризнанной республики Арцах считают беженцев на основании проезда граждан по маршрутам «Лачинский коридор» и «Северный путь» (Мартакерт — Карвачар — Варденис).

В то же время, согласно достигнутым договоренностям, российские миротворцы обеспечивают безопасность проезда, а также сопровождение и обеспечение безопасности транспортных средств из Армении только через «Лачинский коридор».

На каждом брифинге генерал-майор Игорь Конашенков так прямо и заявляет, что приводятся цифры беженцев, вернувшихся в НКР под защитой российских военных (прибывшие иными путями в этой статистике не указываются).

Так, в сводке Минобороны России по итогам первой половины понедельника (23 ноября) сказано, что за прошедшие сутки в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 2334 беженца, которые ранее покинули свои жилища по причине жестоких боёв, угрожавших их семьям.

«Таким образом, всего с начала миротворческой операции 14 ноября под защитой наших военных уже более 11000 жителей Нагорного Карабаха вернулись в свои дома», — сообщил вчера днём представитель отечественного оборонного ведомства.

Так что тот факт, что общие цифры возврата беженцев в 4 раза больше приводимого Минобороны РФ — это яркое свидетельствует ещё более значительного влияния ввода нашего контингента. Очевидно, что жители Карабаха доверяют российской армии и всеми возможными путями стараются вернуться в свои дома, чувствуя надежную защиту со стороны российских миротворцев.

На свежих кадрах военкоров «Русской Весны» миротворческая операция Вооружённых сил России в Карабахе.