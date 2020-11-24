Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 24 ноября 2020
- 08:17 Опасная зона: армия России начала операцию на юге Степанакерта (ФОТО).
- 06:02 Загадка заявлений армии России о Карабахе: миротворцы произвели намного больший эффект, чем сообщалось (ФОТО, ВИДЕО).
- 05:33 Алиев сел за руль броневика и с красоткой Мехрибан помчался в Карабах (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 18:15 МОЛНИЯ: В Карабахе ранен российский военный, убит азербайджанский офицер (ФОТО).
Опасная зона: армия России начала операцию на юге Степанакерта (ФОТО)
Российские военнослужащие продолжают выполнять задачи в районах Нагорного Карабаха, где совсем недавно шли ожесточённые бои. Прибывшие специалисты инженерно-сапёрных подразделений начали работу в опасной зоне прекратившихся боевых действий.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из НКР.
23 ноября 2020 года Центром гуманитарного разминирования из состава Центра (межведомственного, гуманитарного реагирования) проведена инженерная разведка местности на южной окраине города Степанакерт.
Всего обследован 1 га территории, обнаружено 7 артиллерийских снарядов, 2 выстрела РПГ (ручного противотанкового гранатомёта) и один пороховой заряд.
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Загадка заявлений армии России о Карабахе: миротворцы произвели намного больший эффект, чем сообщалось (ФОТО, ВИДЕО)
Министр обороны России Сергей Шойгу 21.11.2020 г., в ходе встречи со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном, заявил, что на тот момент уже почти семь тысяч беженцев вернулись в Карабах.
Однако уже 22 ноября 2020 г. президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян на встрече в Ереване с премьером Армении Николом Пашиняном заявил, что в регион, по данным учетного центра республики, за пять дней вернулись уже 25 тысяч человек.
Очень существенное различие цифр статистики вызвало вопросы у ряда журналистов, сетевых аналитиков и блогеров. Военкоры «Русской Весны» разобрались с причиной недопонимания, узнав подробности у своих источников.
Министерство обороны России на своем официальном сайте ежедневно выпускает информационный бюллетень, в котором, помимо всего прочего, отдельным пунктом идет количество беженцев, вернувшихся в Нагорный Карабах. Так почему же такая разница в цифрах?
Дело в том, что представители непризнанной республики Арцах считают беженцев на основании проезда граждан по маршрутам «Лачинский коридор» и «Северный путь» (Мартакерт — Карвачар — Варденис).
В то же время, согласно достигнутым договоренностям, российские миротворцы обеспечивают безопасность проезда, а также сопровождение и обеспечение безопасности транспортных средств из Армении только через «Лачинский коридор».
На каждом брифинге генерал-майор Игорь Конашенков так прямо и заявляет, что приводятся цифры беженцев, вернувшихся в НКР под защитой российских военных (прибывшие иными путями в этой статистике не указываются).
Так, в сводке Минобороны России по итогам первой половины понедельника (23 ноября) сказано, что за прошедшие сутки в Нагорный Карабах с территории Армении вернулись 2334 беженца, которые ранее покинули свои жилища по причине жестоких боёв, угрожавших их семьям.
«Таким образом, всего с начала миротворческой операции 14 ноября под защитой наших военных уже более 11000 жителей Нагорного Карабаха вернулись в свои дома», — сообщил вчера днём представитель отечественного оборонного ведомства.
Так что тот факт, что общие цифры возврата беженцев в 4 раза больше приводимого Минобороны РФ — это яркое свидетельствует ещё более значительного влияния ввода нашего контингента. Очевидно, что жители Карабаха доверяют российской армии и всеми возможными путями стараются вернуться в свои дома, чувствуя надежную защиту со стороны российских миротворцев.
На свежих кадрах военкоров «Русской Весны» миротворческая операция Вооружённых сил России в Карабахе.
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Алиев сел за руль броневика и с красоткой Мехрибан помчался в Карабах (ФОТО, ВИДЕО)
В понедельник, 23 ноября, азербайджанский президент Ильхам Алиев за рулём бронеавтомобиля решил прокатиться в недавно захваченную часть Нагорного Карабаха.
Вместе с женой Мехрибан Алиевой глава государства побывал в городе Агдам.
В ходе ПиАр-поездки они побывали в агдамской мечети.
Соответствующие кадры обнародовала пресс-служба супруги Ильхама Алиева на её официальных страницах в соцсетях.
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МОЛНИЯ: В Карабахе ранен российский военный, убит азербайджанский офицер (ФОТО)
Российский военный из миротворческого контингента, а также четверо сотрудников МЧС Нагорно-Карабахской Республики были ранены при взрыве мины у н. п. Мадагиз в Карабахе.
Один офицер ВС Азербайджана при этом погиб.
Минобороны РФ уточняет, что взрыв прогремел, когда совместная группа по обмену телами погибших вела поиски в Тертерском районе НКР. В группу входили российские миротворцы, азербайджанские военнослужащие, сотрудники МЧС непризнанной республики Арцах и представители Международного комитета Красного креста.
Обновлено
В Сети была опубликована фотография погибшего азербайджанского военного. Сообщается, что смертельные ранения при взрыве получил полковник армии Азербайджана Бабек Самидли.
Обновлено 19:12
В Азербайджане подтвердили гибель заместителя командующего корпусом полковника Бабека Самидли.
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