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Испытательный сброс ядерной бомбы с F-35

09:43. 24 ноября 2020 99 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Испытательный сброс новой американской авиационной ядерной бомбы В61-12 истребителем F-35A

Опубликовано видео испытательного сброса истребителем пятого поколения Lockheed Martin F-35А Lightning II имитатора новой американской корректируемой авиационной ядерной бомбы В61-12. Считается, что В61-12 будет иметь мощность в районе 50 килотонн. Бомба В61-12 является корректируемой высокоточной, получив инерциально-спутниковую систему наведения, аналогичную управляемым бомбам JDAM. Также установлена новая хвостовая часть с рулями, которая позволила отказаться от старой парашютной системы, а также даст возможность размещать бомбу В61-12 во внутренних отсеках вооружения истребителей F-35. Масса бомбы В61-12 составляет 375 кг, длина – 3,6 м.



https://dambiev.livejournal.com/2136401.html – цинк

И еще на тему ВС США.

1. Пентагон объявил, что готов к передаче необходимых полномочий администрации Байдена, даже несмотря на заявления Трампа о том, что он не признает победу Байдена и фальсификации выборов.
2. США вчера уже полностью вышли из договора по открытому небу. РФ скорее всего тоже вскоре прекратит свое участие в нем, так как нет надежных возможностей предотвратить передачу данных США от союзников по НАТО, что делает для РФ бессмысленным нахождение в этом договоре.
3. Европейские и Африканские командования армии США объединены в единое командование.





Метки: f-35, гонка вооружений, Россия, США, ядерное оружие

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6350936.html

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