Испытательный сброс ядерной бомбы с F-35
09:43. 24 ноября 2020 99 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Испытательный сброс новой американской авиационной ядерной бомбы В61-12 истребителем F-35A
Опубликовано видео испытательного сброса истребителем пятого поколения Lockheed Martin F-35А Lightning II имитатора новой американской корректируемой авиационной ядерной бомбы В61-12. Считается, что В61-12 будет иметь мощность в районе 50 килотонн. Бомба В61-12 является корректируемой высокоточной, получив инерциально-спутниковую систему наведения, аналогичную управляемым бомбам JDAM. Также установлена новая хвостовая часть с рулями, которая позволила отказаться от старой парашютной системы, а также даст возможность размещать бомбу В61-12 во внутренних отсеках вооружения истребителей F-35. Масса бомбы В61-12 составляет 375 кг, длина – 3,6 м.
https://dambiev.livejournal.com/2136401.html – цинк
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