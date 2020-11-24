Бортевой промысел — древнейшая форма пчеловодства, до сих пор бытующая в заповедных лесах Южного Урала, в Башкирии. Бортевик -- профессия уходящая, а для многих западных стран и вовсе утраченная. В последние годы в Европе большой популярностью пользуются ...
...6 января праздновались Велесовы дни или их ещё их называли Большие...по окончанию праздника чучело сжигали или разрывали на части. Также языческие... проводы. Их также жгли или разбирали на солому и выкладывали...кузницы мороз с горна идет» или «Не велика у Кузьмы-...