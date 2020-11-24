Главная » Политика

Германия выступает за сохранение «Северного потока – 2»

21:57. 24 ноября 2020 60 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

 

97e88220adaa2316a919a7d1eac4abfc

Представительство компании Uniper в очередной раз заявили о своей приверженности проекту, назвав его главной артерией, связывающей российский газ с энергобезопасностью Европы в целом.

Проект также поддерживают большинство стран и, согласно договору, ежегодно выплачивают около 1 миллиона евро в год. Было бы не логично, если бы спустя столько лет строительства, кто-либо отказался от него.

Основными противниками «Северного потока – 2» в Европе выступают страны Прибалтики, Польша и Украина, имеющие от этого свою политическую выгоду: тем самым они получают «поддержку» Белого дома и американский СПГ по «сниженным» ценам.

Но все это выглядит не иначе, как комический спектакль в изображении отдельных лиц. Дело в том, что американский СПГ априори не может быть дешевле трубопроводного газа из России из-за своей тяжелой транспортабельности и добыче.

Мероприятия по его доставке конечному потребителю делают СПГ практически «золотым». Также стоит упомянуть про риски больших потерь при его перекачке, а создание прилегающей инфраструктуры для его хранения обойдется в кругленькую сумму покупателю.

С российским газом ситуация противоположная. На протяжении многих лет «Газпром» является основным поставщиком энергоресурсов в Европу, с хорошей репутацией на рынке. За счет диверсификации своих газовых магистралей, Москва способна регулировать цены, подстраиваясь под клиентов.

В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в 2020 году, гибкость российского энергетического рынка оказалась на руку европейцам, так как на кону стоит энергобезопасность всего региона.

Стоит напомнить, что «Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейские партнеры ежегодно суммарно финансируют проект на 50%.

 

 

 

Метки: Германия

Источник: http://westvoices.ru/analytics/33926/

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
«Новичок» для канцлера Германии
... подсказала Германии для сохранения лица (лучше бы денег) шесть вариантов отказа от «Северного... европейцев, в первую очередь Германию, не строить «Северный поток – 2», но ... не добились успеха», — сказал госсекретарь, выступая в комитете сената по иностранным...
Германия выступает за сохранение «Северного потока – 2»
.... Основными противниками «Северного потока – 2» в Европе выступают страны Прибалтики, Польша... региона. Стоит напомнить, что «Северный поток 2» предполагает строительство двух...России через Балтийское море до Германии. Европейские партнеры ежегодно суммарно ...
Японский план «примирения» СССР с Германией
... Японии, сохранения им нейтралитета. После провала попыток выступить посредником в...японские концессионеры продолжали эксплуатировать недра Северного Сахалина, получая столь необходимые...заключения сепаратного мира между Германией и СССР, отклонило предложение...
Япония и Германия хотели расчленить СССР по меридиану Омска
...года министр иностранных дел Германии Риббентроп телеграфировал японскому правительству...обороны советских войск на северном направлении — западнее и...нецелесообразно». Не рекомендовал выступать на севере и посол..., а в результате сохранения на Дальнем Востоке и...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 25 сентября 2017
... Меркель о результатах выборов в Германии «Мы привержены суверенитету и территориальной...которая выступает за успокоение конфликта, за международное право, за сохранение государственности ... по срезанию Эль-Латаминского выступа в Северной Хаме и занятию Морека...
Славяне Германии - Лужицкие сербы
...центральной Германии. О славянских обитателях обширной области от берегов Северного ...государства, СССР выступил за сохранение Лужицы в составе Германии при гарантии ...закрепляющие право лужицких сербов на сохранение своей национальной идентичности, поддержку...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)