Представительство компании Uniper в очередной раз заявили о своей приверженности проекту, назвав его главной артерией, связывающей российский газ с энергобезопасностью Европы в целом.

Проект также поддерживают большинство стран и, согласно договору, ежегодно выплачивают около 1 миллиона евро в год. Было бы не логично, если бы спустя столько лет строительства, кто-либо отказался от него.

Основными противниками «Северного потока – 2» в Европе выступают страны Прибалтики, Польша и Украина, имеющие от этого свою политическую выгоду: тем самым они получают «поддержку» Белого дома и американский СПГ по «сниженным» ценам.

Но все это выглядит не иначе, как комический спектакль в изображении отдельных лиц. Дело в том, что американский СПГ априори не может быть дешевле трубопроводного газа из России из-за своей тяжелой транспортабельности и добыче.

Мероприятия по его доставке конечному потребителю делают СПГ практически «золотым». Также стоит упомянуть про риски больших потерь при его перекачке, а создание прилегающей инфраструктуры для его хранения обойдется в кругленькую сумму покупателю.

С российским газом ситуация противоположная. На протяжении многих лет «Газпром» является основным поставщиком энергоресурсов в Европу, с хорошей репутацией на рынке. За счет диверсификации своих газовых магистралей, Москва способна регулировать цены, подстраиваясь под клиентов.

В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в 2020 году, гибкость российского энергетического рынка оказалась на руку европейцам, так как на кону стоит энергобезопасность всего региона.

Стоит напомнить, что «Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейские партнеры ежегодно суммарно финансируют проект на 50%.

Источник: http://westvoices.ru/analytics/33926/