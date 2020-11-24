Демонтирован памятник убийце Чапаева
15:34. 24 ноября 2020 166 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
В Оренбургской области по решению местных властей демонтирован https://amarok-man.livejournal.com/5616414.html памятник убийце Чапаева.
Ранее демонтаж был анонсирован https://colonelcassad.livejournal.com/6338223.html местными депутатами, которые указали на незаконный характер установки памятника после того, как местные жители собрали более 200 подписей https://www.znak.com/2020-11-24/v_orenburgskom_sele_demontirovali_pamyatnik_ubiyce_chapaeva_ustanovlennyy_na_ulice_chapaeva с требованием убрать данный креатив. В итоге – недовольство жителей поселка + решение депутатов, привели к тому .что памятник буднично убрали.
Казаки заявляют, что будут искать какой-нибудь другой населенный пункт, куда можно будет спихнуть данный памятник или же сдать его в какой-нибудь музей.
В целом, схема оказалась идентичной демонтажу доски Колчаку в Питере, где также ее постановили снять по формальным основаниям.
Война за каменных истуканов. Одни дятлы занимаются установкой никому не нужных памятников, вторые – их сносом, у третьих же, особо контуженных – Россия в кольце Антанты, мечтающей уничтожить пролетариат.
а что Женечка ?-не в кольце -все эти Санду и Зе -это наши братья и сестры по периметру размещены ??и Дональд Кук опять приперся в наши воды ,и в РБ братья сражаются ,чтобы быть с русскими ?? Мы не берем твою гнилую,продажную патриотическую либерду и жидву -они отдельно от глубинной ,простой России .
Надо теперь эту банду на снимке к стенке поставить!!!!!