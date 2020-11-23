В первой своей части высказывание Салтыкова-Щедрина, предшествующее этому тексту, совершенно устарело. Это было сказано о бывшем крепостном, неграмотном мужике, который был эксплуатируемым. А нынешний мужик – грамотный, он ещё вчера жил в единственной стране мира, где не было эксплуатации человека человеком.

Те, кто не подпускает к микрофону, не допускает до экрана работяг, полагают, будто рабочий класс в РФ давно размыт, только и думает где и как прокормиться, политикой не интересуется… Напрасно!

Так пришлось ответить на обозначенный вопрос во время недавней встречи с работягами . Началось всё с ремонта ГАЗели, когда нашёл место, где не дорого и качественно, а вышли с мужиками на политику. Одно дело – статьи писать, и совсем другое – говорить с глазу на глаз. Эксперты и «пропагандисты» с экранов мелют без всякой опаски то, на что народу наплевать. Кстати, один слесарь про Киселёва и Соловьёва сказал:

- Кто у нас враг? Ведь уже тридцать лет не можем понять, кто друг, кто враг в родной стране?



Интересуется мужик политикой, да ещё как! И понимает её лучше пропагандистов, оплачиваемых паразитами! Так что предупреждение господам Михаил Евграфович сделал актуальное. На сегодняшний день, когда эксплуатация вернулась…

- Раз тебя депутатом граждане СССР избрали, так и скажи нам, кто прав в Карабахе, там же друг друга поубивали граждане Союза, люди советские… Что, и об армянах, азербайджанцах плохо говорить нельзя? А на Украине, где русских перебили много и ещё перебьют! Ай да братья-славяне, а да молодцы!?

Вот так, что называется, не в бровь, а в глаз!

Не перескажешь то, о чём мы говорили два с половиной часа. Поскольку я тоже мужик, а не блогер, бывший тракторист, выученный в СССР на инженера, по прежнему трудяга, разговор был откровенный. И скажу вам, что трудиться, зарабатывать всё трудней и трудней. Предприниматели беднеют и разоряются, им за работу платить нечем. Помпадуры во власти упорно пилят бюджетные деньги, которые миллионами оседают в личных карманах.



Да, есть не помпадуры и не воры, ведут действительно положительную, правильную работу на международной арене. Но и она, эта работа по экспорту справедливости, требует больших затрат. Это война, в которой «трудовой фронт» отсутствует, отсутствует порыв народа, который выражался лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!». Нет у мужика охоты горбатиться на пузанов, да и возможности ударно работать нет.

Тут стоит вспомнить «Крым наш». Блестящая боевая операция Верховного и «зелёных человечков»! Народ ликовал искренне, что-то появилось в душах радостное, то, что строить и жить помогает. Но тут же начался внутренний «бой в Крыму», где всё в дыму. В этом дыму произошёл перезахват собственности, в котором работяге ничего не досталось. Да и возможности хорошо зарабатывать – тоже. Трудяге и отдохнуть у моря, там куда запросто ездил недавно, лет тридцать назад, не по карману.

Видел я и локальный пассионарный порыв совсем недавно, во Владимире, куда собирался люд на Владимирский Народный Съезд. Да, некоторых пришлось выводить из зала. Писал уже о русском работяге, вроде бы прекрасном парне из глубинки. Вёл себя как ложка дёгтя. Оказалось, что психика подорвана религиозным сектанством…



Да, спорили. Да, по сию пору не подам руки одному атаману-«казаку», который доказывал, что он не русский, а казак. Да, был в восторге от большой команды одной из центральных национальных республик, которая массовостью, смелостью буквально заражала. Да, жал руку евреям, приехавшим из Москвы, а глянув в визитку, надеялся: ресурс!

И где всё это? Команда, от которой был в восторге, как оказалось, строит… своё «национальное государство» внутри РФ. Раз олигархов не уберёшь, что же делать? Уберём, мол в своей республике и заживёт народ во славу труду! Ресурс от евреев так где-то и остался… Ездили мы на свои деньги, на свои кровные информацию распространяли…



И где всё это? Получилось что-то противоестественное, как бы у забеременевшей гимназистки сам собой рассосался плод, в соответствии с надеждами… Но мы-то, работяги и не только, надеялись на другое! Ведь приезжали во Владимир и большие учёные, готовые бесплатно отдать Родине, а не олигархам уже готовые, проверенные практикой наработки…



Кстати, Съезд за три года работы выработал-таки документы по обустройству обновлённого Союза народов, которые устроят не только работягу, учителя, врача, всех кто работает, а не деньги делает в России, но и всех тружеников мира. Но то ли до Путина наши гонцы так и не пробьются, то ли даже Верховному этого не надо…

Кстати, на одном из внеочередных Президиумов Съезда я сидел рядом с человеком, от которого буквально исходила какая-то мощь, сила. Калибр личности чувствовался так сильно, что я, работяга, с ним даже заговорить не решился. Уже потом мне почти шёпотом объяснили:

- Он от Лукашенко…

И где будет «большой калибр», явно наш ресурс, когда Батько, дожатый демократической толпой, отдаст свои полномочия парламенту? Плакать придётся, да станет поздно. Белоруссия осталась последней… Вот потом и не говори плохо о белорусе, как и о молдаванине, который выбрал себе в правители бабу, обученную в Гарварде, работавшую в МВФ, которая спит и видит Молдову в «богатом» историческом гробу – Евросоюзе.

На вопрос, данный мне «в глаз» отвечать надо конкретно. Мужики, признавшие своего, фингал не поставят, зато и мне оплошать нельзя…

В Карабахе произошло то, что не могло не случиться. Среди осколков СССР, за исключением Белоруссии, нет ни одного суверенного государства. Все они не субъекты, а объекты политики. Суверенных, бывших советских республик, нет. Есть беспочвенные амбиции их лидеров. И есть несколько центров силы, которые подминают под себя освободившееся пространство вместе с народами.

Крепко обделавшийся в Карабахе Пашинян на политическую арену выведен одним из этих центров – США. Причина того, что паханы ему ничем не помогли не в суматохе выборов, а в том, что никто за океаном реально это делать и не собирался. Иное дело Азербайджан. Беспилотники, которые «красиво» молотили танки и другую бронетехнику, прекрасно обученные операторы и где-то штаб с людьми, чётко координирующими боевые действия… О штабе не писал уже только ленивый – Турция, член НАТО.

Даже серьёзные аналитики утверждают что победила-таки Россия. Военная база в Азербайджане не планировалась. Всё сделано так стремительно, что даже нашему парламенту «оформлять» ввод миротворцев пришлось задним числом. Турцию вроде турнули, соглашение трехстороннее, где про турок нет и слова.



Но тут же сам Владимир Путин объявил, что Азербайджан страна – суверенная. Раз они хотят участия Турции в дальнейшем обустройстве жизни – пожалуйста. И вот совместный Центр, где информация обо всём будет анализироваться вместе с турками, где решения будут приниматься при турецком участии. «Дорожная карта» Турции легко просматривается.



Этнокультурное сотрудничество тюркоязычных государств развивается с начала 1990-х гг. Как раз с момента, когда СССР был предан собственной «элитой», в народе России объявились миллионы «партнёров» МММ, вместо правительства была назначена колониальная администрация. В течение десятилетий, прошедших после распада СССР, Турция создала в странах Центральной Азии разветвленную сеть средних, специальных и высших учебных заведений, сумевших занять прочные позиции в национальных образовательных системах.

В Казахстане, Киргизии и Туркменистане была создана сеть анатолийских лицеев – средних учебных заведений с углубленным изучением турецкого и английского языков. В Киргизии и Туркмении таких лицеев было открыто около полутора десятков, в Казахстане – более двадцати.



Кроме того, в Туркменистане был открыт Международный туркмено-турецкий университет с отделениями во всех областных центрах страны. На территории Киргизии были основаны Киргизско-Турецкий университет Манас, Международный университет «Ататюрк-Ала-Тоо», Международная школа Silk Road, а также Центр изучения языков и компьютерной грамотности.



В Казахстане в 1990-е гг. были открыты два турецких университета – имени С. Демиреля и Международный тюркско-казахский университет имени Ходжи Ахмада Ясеви (г. Алма-Аты) с филиалами в Чимкенте и Кентау. Кроме того, в республике действовал Жамбылский учетно-экономический колледж и образовательный центр «Достык».



И так далее. Это о том, как широко, не в одну корзину яйца отложены. Азербаджан, о котором речь, очень легко укладыватся под мягкую силу, которая сегодня именуется «два государства – один народ», а завтра – «один народ – одно государство».

Логику «суверенности» можно продолжить и увидим, что победит Турция! Парламент суверенного Азербайджана запросто спустя какое-то время проголосует за вывод российских миротворцев из своей страны. Жизнь-то станет мирной, зачем нужны миротворцы? Тому в истории мы тьму примеров знаем.



Армяне, похоже, подзабыли, кому обязаны тем, что их турки не дорезали. Иначе бы Пашиняна не избрали! Болгары уже забыли, кто их жизнь оплатил сотнями тысяч русских солдат, спасая от турок. Да и у Европы, оскверняющей могилы своих освободителей от фашизма, память отшибло напрочь.

Но это всё прошлое и настоящее. Будущее всегда многовариантно. Не зря же Сталин говорил, что в практике мы можем напутать и поправить, а без теории нам смерть. Теория же такова. В Суперсистеме все её элементы самоуправляемы (или управляемы извне) в пределах иерархически высшего объемлющего управления на основе информации, хранящейся в их памяти.



Предполагается и существование структур, внезапно появляющихся и исчезающих, как пузыри на лужах при дожде. Это и есть бывшие, ставшие «суверенными».



Цивилизации различаются по их идеалам, по тому смыслу жизни, который несут мировоззрения их представителей. Каждая цивилизация отличается от других теми идеалами и идеями, которые она несёт в жизнь на протяжении своей истории. По различию этих идеалов и можно выделять разные цивилизации. На Мюнхенской конференции 2007 года фактически состоялся разговор между двумя цивилизациями, о чём Владимир Путин сказал открыто:

«Известно, что проблематика международной безопасности много шире вопросов военно-политической стабильности. Это устойчивость мировой экономики, преодоление бедности, экономическая безопасность и развитие межцивилизационного диалога». Сама модель конгломерата, представленного англосаксами, является уже неработающей, так как в её основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации.

А наш, многорегиональный блок, отличается от конгломерата тем, что выбор общецивилизационного вектора целей и выработка концепции его достижения не сосредоточены в каком-либо центре, а распределены по всему блоку. Если даже какой-то региональный центр и сосредотачивает у себя административную власть над делами всего блока, то идеи, цели, частные концепции их достижения он черпает со всего пространства многорегионального блока.



Поэтому блок кровно заинтересован в культурном разнообразии. В отличие от конгломерата, который замещает национальные культуры единой унифицированной культурой. Наш блок поддерживает и помогает развиваться культурам, и тому в них, что соответствует идеалам этого типа развития цивилизации. Поэтому и безопасность в блоке, не только для представителей метрополии, но для всех.

Западу удалось продлить своё существование за счёт разрушения СССР, разрыва территорий, в которых развивалась Русская цивилизация. И присоединить некоторые осколки, начав привычный им процесс уничтожения векторов целей.

«И давайте называть вещи своими именами: получается, что одной рукой раздаётся «благотворительная помощь», а другой — не только консервируется экономическая отсталость, а ещё и собирается прибыль.



Возникающее социальное напряжение в таких депрессивных регионах неизбежно выливается в рост радикализма, экстремизма, подпитывает терроризм и локальные конфликты». Это опять же из Мюнхенской речи Путина, которая опрокинула Фултонскую речь Черчилля. Так что давайте думать, братья по межрегиональному блоку: туда или сюда.



Плохо мы не говорим ни об одном из народов СССР, плохо делаем мы сами себе. А то, что в самом ядре нашей цивилизации засели помпадуры и помпадурши, толкающие к центробежному движению, беда, но совместными усилиями решаемая. Бежать-то некуда: планета маленькая, а жить хочется!

Эдуард Наипов, Народный депутат.



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